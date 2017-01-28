Садальский высмеял "повариху" Высоцкую

Актер Станислав Садальский нелестно высказался об актрисе и телеведущей Юлии Высоцкой. Ему пришлось не по душе, что она получила "Золотого орла".

"В кино "Рай" Юлю не видел, но на НТВ бачил не раз, у очаровательной поварихи Высоцкой специфический вкус, где обязательно должны быть смешаны лук, перец, соль и сахар, ананас, сладкое, горькое и соленое вместе", – написал Садальский на своей странице в социальной сети (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).

Вручение национальной кинематографической премии "Золотой орел" состоялось накануне. Лучшей актрисой 2016 года была признана Юлия Высоцкая за роль в фильме Андрея Кончаловского "Рай".

Кроме того, эта картина стала лучшим игровым фильмом года. "Рай" рассказывает о людях, жизни которых пересеклись во время Второй мировой войны. Основное действие киноленты разворачивается в немецком концлагере.





Однако Садальский усомнился в беспристрастности жюри премии. "Всем сестрам – по серьгам, всем братьям – по орлам! Кто бы сомневался... 2016 – лучший фильм у премии Михалкова – фильм Михалкова младшего -"Солнечный удар". 2017 – лучший фильм у премии Михалкова – фильм Михалкова старшего -"Рай". Знатный междусобойчик получается)))) И я Никиту понимаю..., а вы?", – продолжил рассуждать актер.

Припомнил он и идею Михалкова и Кончаловского создать конкуренцию McDonald’s. Деятели культуры, перед тем как реализовать собственный проект и открыть отечественный аналог популярных западных фастфуд-сетей, решили заручиться поддержкой государства. Они написали письмо Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в создании национальной сети общественного питания – кафе-кулинарии "Едим дома!".

"В позапрошлом году ее муж (Юлии Высоцкой. – Прим. ред.) - режиссер Андрей Кончаловский и его брат Никита Михалков попросили почти миллиард рублей, на создание своих столовых-бистро, у президента Владимира Путина. Из этой затеи (пока) ничего не вышло", – отметил Садальский.