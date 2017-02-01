Лоза оценил стихи Лаврова

Певец Юрий Лоза высказался по поводу творчества министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По мнению исполнителя, у стихотворения главы МИДа о злобной обезьяне есть все шансы "быть разобранным на цитаты".

Dni.Ru дозвонились до артиста, чтобы поздравить его с днем рождения и узнать его мнение по поводу стихотворения, написанного министром иностранных дел в начале 80-х. "Замечательные стихи, молодец, – отметил Лоза. – Вообще, по слогу я всегда могу определить, какую литературу читает человек. Здесь я вижу, что человек читает Пушкина, Тютчева. Оттуда взят образный ряд, само построение строки. Думаю, мало кто из зарубежных политиков обладает таким литературным даром!"

По словам исполнителя, лишь со временем станет понятно, является ли произведение Лаврова литературным шедевром. "Понимаете, стихи – это сжатая, сконцентрированная литература, – объяснил Юрий Эдуардович. – Стихи чаще разлетаются на цитаты – вспомните, например, "Горе от ума" Грибоедова. И стихотворение Лаврова, я уверен, тоже можно разобрать на цитаты. Получится ли это – покажет время".

Напомним, одно из изданий опубликовало стихотворение Лаврова, посвященное уходящему году Обезьяны и наступающему – Красного Петуха, написанное им на рубеже 1980-1981 годов. В то время Сергей Викторович трудился в отделе международных экономических организаций МИДа.

Может быть, я слегка уже пьяный,

И рука не тверда на струне.

Надо выпить за год Обезьяны

Поскорей, пока память при мне.





Прошлый год на расправу был скорым —

Погибали поэты, певцы,

Президенты, премьеры, вахтеры —

Все подряд отдавали концы.





Не щадил он ни рангов, ни званий —

Все равны, коль ногами вперед.

Говорили, что год обезьяний

Как зловещий в анналы войдет.





Вся страна затаилась с опаской,

Ожидая, что будут опять

Не победы, а крах и фиаско,

Не прогресс, а движение вспять.





В этот год не родился картофель,

Ели брюкву – и то хорошо.

На червонцах поморщился профиль

И разменной монетой пошел.





Хлеба нет – повалило ненастье,

Задолжали мы за рубежом…

Долг огромный, и долг этот красен

Кровью с потом, а не платежом.





Нет просвета – сплошные изъяны,

Обложил непроглядный туман.

Виноваты во всем обезьяны,

Только спрос небольшой с обезьян.





Если логике следовать этой,

То придется смиренно признать:

Обезьяньей была пятилетка…

Только как же столетье назвать?





Ну а мы? Если спросят – нормально.

Жизнь идет, вот и кончился год.

И веселым он был, и печальным —

Как любое движенье вперед.





В среднем поровну слез и улыбок.

Год как год – ничего не отнять.

Разве только чуть больше ошибок

Довелось в этот год совершать.





Почему-то китайским аршином

Стало модно года измерять.

Говорят, новый год – петушиный.

Это что же, опять куковать?





Будем в новом году петушиться,

Будем в песнях пускать петухов.

Может, красный петух порезвится

Всласть над крышами наших домов.





Видно, будет значительно проще

Петухам в этот год кур топтать,

Но при этом, наверное, в ощип

Им придется самим попадать.





Петушиная грудь вся в наградах.

Кукареканья, перья да пух…

Дай-то бог, в этот год кого надо

Клюнет жареный в спину петух.





Ну а мы за родную державу

Постоим, как всегда, не за страх.

Завоюем желанную славу

Мы в лихих петушиных боях.





В общем, будет, видать, не подарком

Этот год. Только нам все равно.

Никаким петухам и цесаркам

Не удастся пустить нас на дно.





Будем жить. Год не может быть лишним.

И признаемся как на духу:

Надо выпить. За нас. С наступившим.

Не забудьте налить петуху.

31 декабря 1980 года