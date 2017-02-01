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Лоза оценил стихи Лаврова

Сергей Лавров и Юрий Лоза. Фото: Дни.Ру
Певец Юрий Лоза высказался по поводу творчества министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По мнению исполнителя, у стихотворения главы МИДа о злобной обезьяне есть все шансы "быть разобранным на цитаты".
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Dni.Ru дозвонились до артиста, чтобы поздравить его с днем рождения и узнать его мнение по поводу стихотворения, написанного министром иностранных дел в начале 80-х. "Замечательные стихи, молодец, – отметил Лоза. – Вообще, по слогу я всегда могу определить, какую литературу читает человек. Здесь я вижу, что человек читает Пушкина, Тютчева. Оттуда взят образный ряд, само построение строки. Думаю, мало кто из зарубежных политиков обладает таким литературным даром!"

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По словам исполнителя, лишь со временем станет понятно, является ли произведение Лаврова литературным шедевром. "Понимаете, стихи – это сжатая, сконцентрированная литература, – объяснил Юрий Эдуардович. – Стихи чаще разлетаются на цитаты – вспомните, например, "Горе от ума" Грибоедова. И стихотворение Лаврова, я уверен, тоже можно разобрать на цитаты. Получится ли это – покажет время".

Напомним, одно из изданий опубликовало стихотворение Лаврова, посвященное уходящему году Обезьяны и наступающему – Красного Петуха, написанное им на рубеже 1980-1981 годов. В то время Сергей Викторович трудился в отделе международных экономических организаций МИДа.

Может быть, я слегка уже пьяный,

И рука не тверда на струне.

Надо выпить за год Обезьяны

Поскорей, пока память при мне.


Прошлый год на расправу был скорым —

Погибали поэты, певцы,

Президенты, премьеры, вахтеры —

Все подряд отдавали концы.


Не щадил он ни рангов, ни званий —

Все равны, коль ногами вперед.

Говорили, что год обезьяний

Как зловещий в анналы войдет.


Вся страна затаилась с опаской,

Ожидая, что будут опять

Не победы, а крах и фиаско,

Не прогресс, а движение вспять.


В этот год не родился картофель,

Ели брюкву – и то хорошо.

На червонцах поморщился профиль

И разменной монетой пошел.


Хлеба нет – повалило ненастье,

Задолжали мы за рубежом…

Долг огромный, и долг этот красен

Кровью с потом, а не платежом.


Нет просвета – сплошные изъяны,

Обложил непроглядный туман.

Виноваты во всем обезьяны,

Только спрос небольшой с обезьян.


Если логике следовать этой,

То придется смиренно признать:

Обезьяньей была пятилетка…

Только как же столетье назвать?


Ну а мы? Если спросят – нормально.

Жизнь идет, вот и кончился год.

И веселым он был, и печальным —

Как любое движенье вперед.


В среднем поровну слез и улыбок.

Год как год – ничего не отнять.

Разве только чуть больше ошибок

Довелось в этот год совершать.


Почему-то китайским аршином

Стало модно года измерять.

Говорят, новый год – петушиный.

Это что же, опять куковать?


Будем в новом году петушиться,

Будем в песнях пускать петухов.

Может, красный петух порезвится

Всласть над крышами наших домов.


Видно, будет значительно проще

Петухам в этот год кур топтать,

Но при этом, наверное, в ощип

Им придется самим попадать.


Петушиная грудь вся в наградах.

Кукареканья, перья да пух…

Дай-то бог, в этот год кого надо

Клюнет жареный в спину петух.


Ну а мы за родную державу

Постоим, как всегда, не за страх.

Завоюем желанную славу

Мы в лихих петушиных боях.


В общем, будет, видать, не подарком

Этот год. Только нам все равно.

Никаким петухам и цесаркам

Не удастся пустить нас на дно.


Будем жить. Год не может быть лишним.

И признаемся как на духу:

Надо выпить. За нас. С наступившим.

Не забудьте налить петуху.

31 декабря 1980 года

Автор: Любовь Порываева1 февраля 2017, 15:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обезьяньи забавы

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