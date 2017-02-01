Волочкову обидели в самолете

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Причиной такой несправедливости, по словам танцовщицы, стало решение бортпроводника. Молодой человек отказывался идти на уступки уважаемой артистке Волочковой. В спорной ситуации им так и не удалось найти компромисс.
Анастасия была вынуждена терпеть лишения в полете, поэтому при всей своей миролюбивости она все же пожаловалась на произвол бортпроводника в Instagram.
"Всегда любила Аэрофлот... Смотрите... У меня билет бизнес класс... Из солидарности я пересела к команде в эконом класс... Так и первый ряд его один крутой типа борт проводник не разрешил занять мне и моему директору.. (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – посетовала Анастасия, которой пришлось ютиться на узком сиденье без возможности вытянуть ноги.
Первый ряд был свободен, но проводник не пускал туда балерину. "Говорит, это за деньги..🙈 Так мне не жаль.. Денег. Не все же ими измеряется! Но где же человечность? Мне танцевать три концерта с детьми подряд.. Благотворительных.. Мы бесплатно приглашаем всех зрителей этих маленьких городков...🌹 И я не спрашиваю за это денег... А борт проводник спросил.. На борту.. Не беспредел ли?.....🙈 ", – возмущается Волочкова.
По мнению артистки, такое поведение сотрудников портит репутацию компании. "А где же ТРАНСАЭРО? И ведь один человек может изменить мнение о целой корпорации...😔 Бог судья.. Мы все под одним небом.. А мне не сложно полететь со своими и не на первом ряду...🌺😊 Главное, чтобы в первом ряду завтра в Башкирском городе Туймазы сидели родители детей, участвующих в моем концерте!🙏🏻 Берегите друг друга! Этот борт проводник, видимо, просто несчастен в любви...🌹", – предположила Анастасия.
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