Бывшая подружка Телегина: Ваня – странный человек

Бывшая возлюбленная Ивана Телегина, которому на днях родила дочь певица Пелагея, Евгения Ноур дала откровенное интервью. Девушка заявила, что Иван – "странный человек", и сомневается, что он наконец "остепенился".

После того, как выяснилось, что Пелагея крутит роман с хоккеистом Иваном Телегиным, который ради нее бросил гражданскую жену с маленьким ребенком, разразился скандал. Вскоре оставленная спортсменом Евгения Ноур стала главной героиней популярного ток-шоу. Однако вместо поддержки получила лишь критические отзывы.

По признанию Евгении, если бы она знала, что так все получится, то отказалась бы мелькать в "телеящике". "Даже родная сестра Ивана, с которой мы очень тесно общались, вдруг стала писать в соцсетях, что мне нельзя верить. Зачем она лезет, я не понимаю. Тем более что сама уже два года не общается с братом – у них случился серьезный конфликт. Я, кстати, пыталась примирить их с Ваней, ведь Катя, как никто другой, знает, кто такой Телегин на самом деле. Он странный человек: сегодня говорит одно, а завтра – совсем другое", – отметила Ноур.

Телегин очень редко видится с их сыном Марком. Не общаются с малышом и родители хоккеиста. "На самом деле мне самой хотелось бы взглянуть в глаза Ивану, спросить – почему он так поступил с нами? Но он попросту избегает этого. Думаю, ему стыдно за то, что обманывал и жил с двумя женщинами одновременно. Ведь получается, что Пелагея забеременела спустя всего месяц после того, как я родила Ивану Марка. Разве это нормально?" – задала риторический вопрос Евгения.

Ноур и Телегин были вместе три с половиной года. По утверждению девушки, у них все было хорошо, но в один момент все оборвалось. "Иван ушел, наговорив мне гадостей, при этом ничего толком не объяснив. Думаю, весь этот месяц его хорошенько "обрабатывала" его крестная – сам бы он до такого не додумался. Это она свела Телегина с Пелагеей, потому что сама из мира шоу-бизнеса и давно дружит с Полиной. Видимо, в какой-то момент я разонравилась этой женщине, поэтому она решила познакомить крестника с другой. Обо мне никто даже не подумал", – цитирует Ноур Eg.RU.

Евгения страшно переживала. Она даже начала падать в обмороки, потому что ничего не ела и не спала. Лишь поддержка подруг смогла восстановить ее душевное равновесие. "Конечно, находились и те, кто не жалел мои нервы, а то и дело докладывал: "Твой-то сейчас в клубе с Пелагеей зажигает". Я до последнего надеялась, что он погуляет и вернется. Но этого не случилось", – призналась девушка.

Евгения припомнила ту программу, в которой приняла участие. По ее словам, на шоу она выглядела так, будто нарочно забеременела от Телегина в надежде охомутать его и насильно удерживает, разрушая его счастье с Пелагеей. "Но ведь никто не знает, что Иван гулял по-страшному, пока я лежала на сохранении. Он всегда любил веселье, шумные вечеринки, клубы. Ему было хорошо со мной до тех пор, пока я не "выпала из обоймы" из-за беременности. Я очень хорошо знаю Ивана – все должны жить по его правилам: если ему весело, все вокруг тоже должны улыбаться и зажигать. Он просто молодой еще, не нагулялся. Уверена, даже сейчас не осознает, что натворил", – заявила Ноур.

Евгения не винит Пелагею в своем несчастье. По мнению Ноур, певица просто "влюбилась по уши". "Иван умеет добиваться, знает, как охмурить девушку. Если ему кто-то понравится, он будет делать все, чтобы привлечь внимание к себе. Вот и строгую маму Пелагеи вроде как сумел очаровать. Хотя на самом деле, думаю, она приняла выбор дочери философски: он молодой, крепкий, здоровый, перспективный – от такого мужчины можно родить. В шоу-бизе-то давно мужиков не осталось, а биологические часы женщины тикают. Видимо, мама все взвесила и поняла: нужно брать. Так что в нашей ситуации виноваты не я, не Пелагея, а только Иван. Остается надеяться, что он перебесился и остепенился. Хотя, если честно, верится с трудом – не тот человек Телегин", – заключила Евгения Ноур.