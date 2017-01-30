Бывшую пассию Телегина затравили фанаты Пелагеи

Бывшую пассию Ивана Телегина затравили фанаты Пелагеи. По словам Евгении Ноур, она регулярно получает угрозы и оскорбления в свой адрес.

В конце января популярная фолк-исполнительница Пелагея впервые стала матерью. Артистка подарила супругу, хоккеисту Ивану Телегину, дочь Таисию. Многочисленные поклонники и прочая неравнодушная общественность с радостью отреагировали на добрую весть.

Между тем выяснилось, что бывшая возлюбленная Ивана Телегина, мать его годовалого сына Марка Евгения Ноур заявила о регулярных угрозах и оскорблениях, которые получает от фанатов Пелагеи. По признанию брюнетки, ее буквально затравили.

"Очень рада, что на свет появился новый человек. На самом деле я стараюсь держаться подальше от их семьи – уж слишком тяжело мне все это далось. Хотя совсем отстраниться не получается: то и дело получаю оскорбления и даже угрозы от фанатов Пелагеи. Они почему-то считают, что я ее как-то обидела", – цитирует Евгению Ноур Starhit.

Девушка в одиночку воспитывает маленького сына от Телегина, с которым, кстати, наконец смогла договориться о сумме алиментов. "Моему адвокату удалось договориться с Телегиным, и теперь он платит нам с сыном сумму, на которую мы можем нормально существовать. Естественно, когда Марк немножко подрастет, я планирую выйти на работу. Не намерена быть содержанкой", – заявила бывшая возлюбленная российского хоккеиста.

Напомним, Евгения Ноур и Иван Телегин познакомились, когда девушка танцевала стриптиз.Спортсмен смог завоевать ее сердце, даже несмотря на то, что она пять лет жила с другим мужчиной и собиралась за него замуж. Однако Иван красиво ухаживал, всячески доказывая свою любовь.

Два с половиной года Евгения и Иван выглядели счастливой парой и готовились к свадьбе. Ноур подчеркнула, что у нее никогда не было цели женить на себе Телегина. Но когда все уже было готово к торжеству, регистрации брака помешало другое радостное известие – девушка ждала ребенка. Для хоккеиста и танцовщицы это был долгожданный малыш. "На протяжении всей беременности все было идеально. Он сидел рядом со мной, думали, как он будет учить сына хоккею", – сообщила Евгения в недавнем интервью. Но тут Телегин познакомился с Пелагеей. Тогда Евгения была уже на девятом месяце беременности.