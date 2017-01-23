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Неожиданная информация о дочери Пелагеи
Информация, которую предоставил журналистам звезда "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев, оказалась неожиданной. Авторитетный маг утверждает, что дочь Пелагеи Таисия Телегина и внешне, и по характеру похожа на своего рыжеволосого отца Ивана.
По прогнозам ясновидящего, судьбу мамы одаренная малышка повторять не станет. "Таисия очень талантливая, у нее обнаружатся склонности к гуманитарным наукам и к искусству. Несмотря на хороший музыкальный слух, певицей ребенок не станет", – считает Рзаев.
Наследница красивой пары будет активной и энергичной. "Девчонка с характером. Она вырастет независимым ребенком без комплексов. Среди ее друзей будет больше мальчиков. Очень чувствительная и эмоциональная девочка всегда будет удивлять тонкими характером. Среди близких и родных она будет своеобразным телепатом – сумеет тонко чувствовать и понимать близких, – предрек Зираддин. – Нестабильный и неординарный ребенок доставит родителям много и хлопот, и радостей. Могу сказать – Таисия Телегина – золотая девочка".
Экстрасенс добавил, что у малышки большое будущее. "Несмотря на то, что у Таисии будет не очень крепкое здоровье, ее ждет очень счастливая судьба – в личной жизни и карьере ее ждет много хороших событий, – уверен Рзаев. – Большую роль в судьбе Таисии будет играть ее мама. Несмотря на то, что она очень будет похожа на папу, с мамой у ребенка будет энергетическая и духовная связь".
Ясновидящий сделал прогноз и по поводу развития отношений новоиспеченных родителей в дальнейшем. "Пелагея и Иван подходят друг другу. Но через два-три года у них случится череда ссор и конфликтов. Если они это переживут, то брак будет долгим и счастливым", – цитирует Зараддина сайт "Телепрограмма".
Напомним, о радостном событии стало известно, когда Телегин получил подарок во время Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В честь рождения девочки спортсмену преподнесли детскую игрушку – неваляшку.
"Все ребята из дивизиона Боброва, видимо, домой хотели. Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребенок родился. Вчера родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку", – поведал в недавнем интервью счастливый Иван. Отметим, что для Телегина это уже второй ребенок. У 24-летнего хоккеиста есть сын от первого брака Марк.
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