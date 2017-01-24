Телегин бросит работу из-за родившей Пелагеи

Хоккеист Иван Телегин, муж певицы Пелагеи, встретит ее из роддома и ради этого пропустит несколько матчей. Об этом рассказал главный тренер клуба ЦСКА Дмитрий Квартальнов.

"Телегин не примет участие в ближайшем выезде по семейным обстоятельствам. У него жена, если я правильно понимаю, выписывается из роддома. Мы дали возможность ему ее встретить", – цитирует Квартальнова "Р-Спорт".

Напомним, что несколько дней назад Пелагея впервые стала мамой. Певица подарила любимому дочку, которую назвали Таисией. О радостном событии стало известно во время Матча звезд Континентальной хоккейной лиги, когда Телегину подарили неваляшку.

Поздравляем с рождением дочери! #KHLAllStar Фото опубликовано КХЛ (@khl) Янв 22 2017 в 4:31 PST

Ранее спортсмен прокомментировал отношения с артисткой. "Свадьба с Пелагеей? Я не люблю разговаривать о своей личной жизни. Да, это был важный момент для меня, в том числе и психологически. Она меня взбодрила. Все стало намного лучше", – поделился он.

Свадьбу Иван и Пелагея сыграли 16 июня 2016 года. Влюбленные зарегистрировали отношения в Кутузовском ЗАГСе Москвы, а затем отправились на банкет в один из ресторанов на Рублевке. На торжестве присутствовали лишь родители и самые близкие друзья.