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Телегин бросит работу из-за родившей Пелагеи
"Телегин не примет участие в ближайшем выезде по семейным обстоятельствам. У него жена, если я правильно понимаю, выписывается из роддома. Мы дали возможность ему ее встретить", – цитирует Квартальнова "Р-Спорт".
Напомним, что несколько дней назад Пелагея впервые стала мамой. Певица подарила любимому дочку, которую назвали Таисией. О радостном событии стало известно во время Матча звезд Континентальной хоккейной лиги, когда Телегину подарили неваляшку.
Ранее спортсмен прокомментировал отношения с артисткой. "Свадьба с Пелагеей? Я не люблю разговаривать о своей личной жизни. Да, это был важный момент для меня, в том числе и психологически. Она меня взбодрила. Все стало намного лучше", – поделился он.
Свадьбу Иван и Пелагея сыграли 16 июня 2016 года. Влюбленные зарегистрировали отношения в Кутузовском ЗАГСе Москвы, а затем отправились на банкет в один из ресторанов на Рублевке. На торжестве присутствовали лишь родители и самые близкие друзья.
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