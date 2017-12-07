Казаченко гонит на улицу жену с малым дитем на руках

Родившая Ольга в шоке от очередной претензии артиста. "Пусть он отсудит у меня этот дом, только оставит, наконец, в покое!" – плачет Казаченко.

Ольга и Вадим Казаченко погрязли в судебных тяжбах. Осенью певец отсудил у родившей от него поклонницы миллион рублей. "Я решил забрать у нее деньги, которые перечислял ей в тот период, когда мы еще не состояли в официальном браке, и она жила в родительском доме. Закон позволяет мне это сделать. От тех денег, которые я ей давал во время брака, я в исковом требовании отказался", – пояснил певец в интервью Dni.Ru.

Потом, когда Ольга лежала в роддоме, Ирина Аманти выписала ее из квартиры на Ленинском проспекте. Впрочем, молодая мама уверяет: ни на что и не претендовала. "Квартира была переписана Вадимом на Ирину больше года назад по долговому договору, то есть фактически была отдана Аманти в счет долга, после чего в марте 2017 года она выписала меня оттуда, беременную, подав предварительно в суд, и потом пытаясь взыскать с меня издержки на сумму порядка 100 тысяч рублей. Естественно, я не могу иметь отношения к этой квартире", – пояснила она корреспонденту Dni.Ru.

А теперь Ольга узнала, что 10 октября 2017 года против нее подано еще одно исковое заявление. "Сегодня мне позвонила судья и спросила, в курсе ли я, что меня ждут на судебное слушание, – говорит Ольга. – А я ни сном, ни духом. Просто повестка пришла в ту самую квартиру на Ленинском, откуда я давно выписана, и Вадим про это знает. Тем не менее он снова указал мой неверный адрес – видимо, надеясь, что, как было прежде с признанием фиктивности брака, решение примут без меня в его пользу".

По словам бывшей возлюбленной певца, он пытается отсудить у нее дом. "Я купила его на свои личные деньги, продав свою квартиру. Там нет его вложений. Тем не менее он собирается делить со мной этот дом, купленный на мои деньги, если ДНК-тест покажет, что ребенок его, – заявила Казаченко, – Пока решением суда на земельный участок наложен арест". Таким образом, она остается на улице, потому что другого жилья, как уверяет Ольга, у нее нет.