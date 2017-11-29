Убитая враньем мужа Ольга Казаченко сделала важное заявление

Слова певца Вадима Казаченко о том, что его бывшая жена желает ему скорейшей смерти, стала шоком для Ольги Казаченко. Она просто потрясена и обескуражена тем, что прочла в интервью. Dni.Ru сочли правильным дать возможность высказать и другой стороне конфликта.

Ольга, Вадим обвиняет Вас в страшных вещах. Приведу цитату из беседы с ним: "Идеальной ситуацией для нее было, чтобы я сгинул с лица земли, чтобы мои два микроинфаркта, до которых она меня довела, добили меня. Эта подлая женщина хочет моей смерти".

Меня эти слова просто убивают. Это говорит отец моего ребенка, мой любимый мужчина, с которым я хотела создать семью. Я всегда очень уважительно к нему относилась и желаю ему долгой жизни. Все, чего я хочу, это чтобы он взял себя в руки и начал вести себя достойно. Ничего, кроме человеческого отношения к сыну, мне от него не нужно.

Вадим уверяет, что вы тайно забеременели, имя коварный план по завоеванию его имущества. "Когда Ольга поняла, что все хорошо, она сказала мне прямо: "Вадим, вы попали! Не пора ли вам пожить не только для себя?" Я был просто обескуражен таким заявлением от женщины, которую содержа", – заявил артист.

Тайно – это как? В процессе участвуют двое. Вадим – уже не молодой человек. Я тоже. Поэтому и понимала, что биологические часы тикают. Мы проходили соответствующее обследование. Он никогда не говорил мне, что не хочет иметь детей и не предпринимал попыток воспрепятствовать этому. Если люди спят друг с другом, то процесс беременности жены не кажется чем-то удивительным. Я сообщила Вадиму о том, что стану мамой, когда убедилась, что у плода нет никаких отклонений – в нашей ситуации это вполне естественно. Но я не предполагала, что это станет причиной скандала и разрыва отношений. Что же касается материальных претензий... Никакого имущества у Вадима нет, напротив, он через суд пытался арестовать мое имущество, а когда судья ему запретил, он даже писал жалобу на это решение.

А Вадим твердит, что ремонт был сделан за его деньги, но не в квартире, а в Вашем доме, который вы купили на деньги от продажи доли материнской квартиры...

Он мне давал пару раз незначительные суммы на рабочих, только и всего. В остальном там нет его вложений. Тем не менее, он обещает делить со мной этот дом, купленный на мои деньги, если днк-тест покажет, что ребенок его.

Певец считает, что вы претендуете на его квартиру на Ленинском проспекте, купленную им еще в 93-м году. Это так?

Как я могу на нее претендовать, если это квартира не его? Она еще примерно год назад по долговым обязательствам была переведена имя его директора Ирины Аманти, которая потом меня, беременную, выписала оттуда по суду, да еще и взыскала с меня сто тысяч рублей судебных издержек по этому процессу.

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) Ноя 17 2017 в 4:09 PST

Вадим находится в очень тяжелом моральном состоянии, пережил два микроинфаркта, не может выступать...

Вадим – взрослый человек, он должен был предполагать последствия своих поступков. Но он организовал травлю меня, втянул в судебные процессы, вкатил иск за моральный вред, нанесенный ему в браке. Причем начал делать это, когда я была беременна – еще в октябре 2016 года он подал первый иск о фиктивности брака на миллионы рублей. Меня обвиняют в пиаре на этой теме, но если выбирать жизнь или этот ад, который мне устроил Вадим... Перед тем, как выйти в публичное пространство, я узнала, что у Вадима есть долг, взятый им в нашем браке. Я что, должна была молча ему выплатить все миллионы, которые он от меня требовал? Тогда бы ему было спокойно, да? Я не могла себе этого позволить. Недавно ему удалось отсудить у нас с сыном миллион, он пригласил осветить это журналистов, так гордо рассказывал на камеру о том, что сделал. Поэтому, надеюсь, ему стало немного полегче после полученных от меня денег.

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) Ноя 5 2017 в 5:49 PST

Казаченко заявил, что давал Вам деньги, когда Вы состояли в отношениях с другим человеком...

Никакого другого мужчины у меня не было. Поэтому я не могу обсуждать эти его слова. И женились мы с Вадиком не за три дня, заявление подали в конце февраля, а расписались после Великого поста. Я устала от его легенд про "другого мужчину" и прочих небылиц. Но, может быть, спекулируя на моей беде, он пытается держаться на плаву как артист, не зря же он вызывает журналистов вместо "скорой помощи", и каждый раз у зала суда толпится приглашенная им пресса. Я хочу пожелать, чтобы ему было все-таки, что сказать о творчестве, о новых песнях. А не обо мне с сыном и моих родителей, которых он "полощет" на каждом шагу. Ведь именно ради "творчества" он все это затеял? Надеюсь, такая его "игра" стоила свеч и он наслаждается результатом.