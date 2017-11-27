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Вадим Казаченко: Эта женщина ждет моей смерти

Вадим Казаченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Певец считает, что родившая поклонница методично добивает его. О том аду, в котором сегодня живет артист, он откровенно рассказал в интервью Dni.ru.
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Вадим, Вас не обижает, что сегодня страна обсуждает не Ваши песни, а семейную жизнь, жен и детей?

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Интервью

Сюжеты Интервью

Очень тяжело переживать все это психологически – я даже отказываюсь от выступлений, от работы, потому что просто не могу выходить на сцену и веселить публику. А все началось с маленькой лжи – год назад Ольга Казаченко пришла на Первый канал и объявила, что я, мол, ее выгнал. С тех пор ее походы за известностью с использованием этой жизненной ситуации стали все более частыми.

Ольга благодаря этому пиару стала звездой – ее на правах "брошенки" приглашают на светские вечеринки, она запела, даже дает корпоративы!

Ничего удивительного в этом нет. Ольга обратилась в пиар-агентство за помощью в раскрутке, и к Кате Гордон за тем, чтобы выбить из меня алименты. Этот план и реализуется.

При этом сегодня через суд вы тоже пытаетесь отсудить у Ольги миллион рублей. Можете объяснить суть своих материальных претензий?

Ольга решила меня оболгать и прославить на всю страну. И зарабатывает она на этом, как говорят, неплохие суммы. Ну а я решил забрать у нее деньги, которые перечислял ей в тот период, когда мы еще не состояли в официальном браке и она жила с другим мужчиной в своем родительском доме. Закон позволяет мне это сделать. От тех денег, которые я ей давал, когда мы были женаты, я в исковом требовании отказался.

Давайте начистоту? Ребенок, которого Ольга всем предъявляет, он Ваш?

Две недели назад мы сделали официальную генетическую экспертизу, теперь осталось дождаться ее результатов. Вот тогда я и смогу ответить, мой ли это ребенок. Если ребенок окажется моим, то, конечно, я готов платить алименты на его содержание.

А участвовать в его воспитании?

Прежде всего, мне хотелось бы снизить градус ненависти. В мой адрес ежедневно летят проклятия, какие-то наговоры, пожелания гореть в аду. Пока это все не прекратится, я не готов обсуждать дальнейшие шаги – слишком большая пропасть между нами.

Я слышал запись вашего с Ольгой телефонного разговора, случившегося в 2016 году, где Вы умоляете ее сделать аборт. Значит ли это, что Вы тогда допускали мысль о возможном свое отцовстве?

Решив забеременеть, Ольга со мной не советовалась. У нее были свои планы. Видите ли, мы с ней никогда не жили вместе, хотя и состояли в зарегистрированном браке. Но жизнь наша проистекала по большей части отдельно друг от друга. Позже Ольга призналась мне, что специально скрывала от меня свою беременность. Она хотела сделать экспертизу, чтобы убедиться в нормальном развитии плода. Ведь, по ее плану, если бы что-то пошло не так, она бы наверняка сделал аборт, и я бы мог об этом никогда не узнать. Когда Ольга поняла, что все хорошо, она сказала мне прямо: "Вадим, вы попали! Не пора ли вам пожить не только для себя?" Я был просто обескуражен таким заявлением от женщины, которую содержал. Она вставила мне нож в спину и вот уже год продолжает его методично проворачивать. Во время наших отношений она узнала от меня очень много личного. И теперь я расплачиваюсь за это – Ольга выставила мои тайны на всеобщее обозрение, обсуждение и поругание. Получило так, что во время наших отношений она просто собирала на меня компромат.

Вадим Казаченко и Ирина Аманти. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Чего, в конечном итоге, добивает, на Ваш взгляд, Ольга?

Идеальной ситуацией для нее было, чтобы я сгинул с лица земли, чтобы мои два микроинфаркта, до которых она меня довела, добили меня. Эта подлая женщина хочет моей смерти. И уж тогда развернется в правах и наследство, и на все остальное.

Автор: Феликс Грозданов27 ноября 2017, 22:06
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