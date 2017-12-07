Водянова оставила покойную Фриске без одежды

Фонд Натальи Водяновой "Обнаженные сердца" организовал благотворительную акцию, в рамках которой распродавались вещи, принадлежавшие звездам отечественного шоу-бизнеса. Одежда и обувь покойной Жанны Фриске были куплены практически мгновенно.

Благотворительный фонд "Обнаженные сердца" запустил в интернете акцию – распродажу вещей, принадлежавших звездам шоу-бизнеса. В ней приняли участие основательница организации Наталья Водянова, шоумен Иван Ургант, актриса Екатерина Варнава, продюсер Яна Рудковская, бизнес-леди Светлана Бондарчук, певец Эмин и даже покойная Жанна Фриске.

Представители артистки отдали на продажу несколько ее нарядов и обувь. Примечательно, что вещи певицы были распроданы в короткие сроки. Речь идет о черной прозрачной блузке, коротком платье-бюстье, шпильках с шипами на носках и других вещах. Все вырученные средства будут направлены на финансирование тренинга специалистов по программе EarlyBird для помощи семьям детей с аутизмом, сообщает StarHit.

Жанна Фриске покинула этот мир два года назад, однако интерес к ней не утихает. Причина – в скандалах, которые то и дело вспыхивают вокруг ее имени. Из последнего: Арбитражный суд Москвы отказал родителям певицы в возбуждении нового дела против благотворительной организации "Русфонд". Они хотели доказать недействительность договора об оказании помощи популярной исполнительнице.

По словам Владимира Фриске, экспертиза установила: почерк на документах не принадлежит его дочери. "Представители "Русфонда" утверждают, что Жанна подписывала с ними договор якобы в октябре 2014 года, но уже тогда она ничего не видела и очень плохо себя чувствовала. Они предоставили суду доверенность с подписью дочери. Мы отдали этот документ на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что подпись поддельная!" – заявил отец певицы.

