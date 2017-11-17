Дюжев об умопомрачительном романе с Фриске

Дмитрий Дюжев дал откровенное интервью в ток-шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Актер рассказал об отношениях с певицей Жанной Фриске.

Задолго до встречи с Татьяной Зайцевой, которая стала законной супругой Дмитрия Дюжева, актер встречался с несколькими женщинами. Одной из них была ныне покойная певица Жанна Фриске. Ведущий шоу Борис Корчевников попросил артиста рассказать о романе с исполнительницей.

Дмитрий был немногословен. "Жаник... Жаник... Она чудо природы. Она никогда не грустила. Такое ощущение, что у нее никогда не было проблем. Наш период знакомства довольно короткий. Мы встретились... И несколько дней умопомрачительных от ее солнечной энергии... Она достойна была большего счастья, чем я. И я ей пожелал большего счастья, чем я есть", – рассказал с улыбкой Дмитрий Дюжев.

Актер прокомментировал отношения Жанны с отцом Владимиром Борисовичем, который до сих пор не может смириться с ее смертью. "Папочка много был с ней, много вкладывал. Папа был как ангелок с ней", – сообщил артист. Дмитрий отметил, что Жанна "отождествляла" себя с ним: постоянно ждала его одобрения, совета, реакции, оценки.

Дюжев высказался и о смерти Фриске. "Остается только радоваться, что кто-то из наших близких друзей уже встретился с Богом. Он уже счастливый. А мы еще немножко подождем", – сказал Дмитрий.

А еще у Дюжева были романтические отношения с артисткой Натальей Швец. По признанию актера, он "задохнулся" от ее любви, поэтому вскоре влюбленные расстались.

Наконец Дмитрий повстречал Татьяну Зайцеву. Причем, по его словам, сразу понял, что она должна стать его женой. Влюбленные поженились 14 февраля, а обвенчались 20 июля 2008 года. У супругов подрастают сыновья Иван и Дмитрий.