Родные Фриске сделали важное открытие

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья объявила о неожиданной находке. Посетив квартиру артистки, они с матерью и подругой обнаружили фотографии, которые считали безвозвратно утерянными.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья Фриске сделала свежую публикацию. Девушка обнародовала снимок, на котором запечатлена вместе с матерью Ольгой Владимировной и приятельницей: женщины сидят на диване и рассматривают фотографии. Судя по геолокации, которую указала Фриске, они находились в квартире на улице 1905 года.

Как рассказала в подписи Наталья, она вместе с матерью и подругой посетила жилище Жанны и обнаружила там фотографии, которые считала безвозвратно утерянными. "Приехали сегодня в гости к нашей Малышке... с @bornintirana и с мамой, разбирали фотки) часов с 12 до 21 без остановки сидели вспоминали, болтали... и такое чувство что она была с нами рядом...нашла столько фоток наших детских🙈 даже не думала что они остались...( думала все фото и видео сгорели в бане в 2008 году..но нет)) и я безумно рада этому (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Наталья Фриске.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Ноя 23 2017 в 12:12 PST

Подписчики не замедлили отреагировать на публикацию. "Все, что связанно с Жанной, веет невероятным теплом, светом, жизнью и сразу вспоминается ее улыбка🙏 Любимая Жанна❤️❤️❤️", "Очень теплое фото 😍", "Фото это самое лучшее Наташа, что есть. Помним, любим, скорбим. Нл есть моменты когда открыл истории и вот оно. Родные люди всегда рядом хотя их не. Но они рядом, я это знаю тоже точно. Храни вас всег бог", "У Жанны в квартире так уютно", – высказались поклонники.

Напомним, популярная исполнительница Жанна Фриске умерла летом 2015 года после продолжительной борьбы с опухолью мозга. Артистка лечилась за границей и даже решилась на использование экспериментальной вакцины, однако все старания победить рак оказались безуспешными.