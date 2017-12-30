Мужа Пелагеи кормят чужие люди
"Муж меня щадит, не заставляет готовить. Хотя, я бы не успевала сделать ему завтрак при всем желании", – начала рассказ Пелагея.
Дело в том, что муж певицы каждый день рано встает и уходит на тренировки. "С утра я лежу минут 15 в постели и думаю о том, какой он герой. Ведь ему в любую погоду приходится выходить на лед, мерзнуть, прилагать невероятные усилия", – поделилась наставница шоу "Голос", добавив, что и уборкой в доме она редко занимается.
При этом артистка старается уделять достаточно времени мужу и маленькой дочери Таисии. Сейчас Пелагея пытается привить ребенку любовь к Новому году.
"Я сейчас разучиваю с ней новогодние песенки. Пытаемся исполнять их вместе", – рассказала артистка.
Пелагея отметила, что увлечена подготовкой к предстоящему празднику. Певица уже нарядила елку и закупила подарки. Пелагея пожелала зрителям "Смака" счастья и исполнения заветных желаний.
Как писали Dni.Ru, история любви певицы и хоккеиста началась весной 2016 года. Первые слухи о романе появились, когда Пелагея зачастила на хоккей. Однажды певица появилась на трибунах в футболке с надписью Telegin. Тогда общественность накинулась на артистку с упреками и обвинениями, ведь у Ивана Телегина была жена и маленький ребенок.
Но певица и хоккеист несмотря на пересуды поженились. Свадьба состоялась 16 июня 2016 года в Кутузовском загсе Москвы. При этом счастливые супруги ни слова не сказали об этом прессе.
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