Состояние тяжелобольного Табакова резко ухудшилось

Стали известный новые подробности о состоянии здоровья известного артиста Олега Табакова, который недавно попал в больницу. Как оказалось, актеру становится только хуже.

У артиста проявилось сразу несколько новых симптомов. Он впал в состояние глубокого оглушения и фактически находится без сознания. Некоторые специалисты считают, что это первый шаг к коме.

"Особая сложность – воспалившийся перелом нижней челюсти, а также пневмония", – сообщает Telegram-канал Mash. Врачи продолжают бороться за жизнь известного актера.

Стоит добавить, что ранее в окружении Табаков прошел слух, что у него может быть рак. Тем не менее, эта информация подтверждения не получила.

Напомним, что 82-летний артист был доставлен в больницу в конце ноября. Табаков попал в реанимацию.

Как писали Dni.Ru, у него заподозрили тяжелое воспаление легких, а потом появились сообщения о заражении крови. Из-за болезни артиста был отменен спектакль "Год, когда я не родился" в МХТ имени Чехова.

Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.