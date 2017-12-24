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Бузова и Шурыгина превратили телевидение в отхожее место

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян рассказал Dni.Ru о проблемах современного телевидения, которые превращают его, по меткому замечанию артиста Леонида Ярмольника, в отхожее место. В качестве персон-возмутителей спокойствия он назвал певицу Ольгу Бузову и дважды изнасилованную Диану Шурыгину.

Продолжение: Олимпийский чемпион высказался о предателе России
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В последнее время среди зрителей отечественного телевидения растет недовольство тем продуктом, которым их кормят с голубых экранов. Причем возмущаются как обычные граждане, так и знаменитости, некогда блиставшие в телестудиях.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Так, с критикой информационной политики на телевидении выступил артист Леонид Ярмольник. "Ценз того что можно, а что нельзя упал ниже плинтуса. Сейчас показывают кто с кем живет, кто у кого что украл… Для меня это не интересно, поэтому я иду на телевидение только в том случае, если понимаю, что принесу реальную пользу", – рассказал он в интервью "Комсомольской правде".

"В целом же, телевидение стало отхожим местом, в которое приходят, чтобы рылом посветить. Я так не хочу", – поставил он неутешительный диагноз телевидению. С артистом согласился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

"Во многом прав Леонид Исакович. Я на протяжении целого года не устаю повторять, что с телевидением происходит нечто непотребное. Кажется ну вот уже дно пробито, ан нет, постучали снизу", – рассказал он в эксклюзивном комментарии для Dni.Ru.

"Сначала пять эфиров говорят про изнасилованную Шурыгину, затем из архивов достают неприглядные подробности интимной жизни Панина, а на главный канал страны приглашают ведущей Бузову. Благо вовремя спохватились, дескать такой хайп им не нужен", – перечислил он сомнительных героев российских экранов.

"А эти скандальные шоу со знаменитостями, где каждый раз перетряхивают их грязное белье. Нескольких передач с Джигарханяном и его супругой оказалось мало, решили осветить не далеко не радужные подробности из жизни уже умерших Шукшина и Мишулина. Доколе?", – заключил Вадим Манукян.

Автор: Геннадий Куприянов24 декабря 2017, 14:47
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Возмутительные фото Ольги Бузовой

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