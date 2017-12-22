Расплакавшаяся Бузова разозлила россиян
На протяжении нескольких недель за Ольгой Бузовой ухаживал участник скандально известного телепроекта "Дом-2" Роман Гриценко. При этом Ольга никак не поощряла молодого человека, лишь загадочно улыбалась и отпускала кокетливые замечания. В итоге, Гриценко обратил внимание на пришедшую на телестройку Елену Хромину. Роман начал оказывать ей знаки внимания, они даже поцеловались. Гриценко признался в новом увлечении в беседе с Ольгой Бузовой. Поющая ведущая расплакалась.
Видео этого инцидента Ольга опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Я не верю мужчинам вообще, НИКОМУ не верю..." – подписала ролик Бузова.
Неизвестно, на что рассчитывала артистка, обнародовав видео, однако многочисленные комментаторы очень разозлились. Пользователи Сети не поверили слезам Ольги.
"Оль, ну хвати уже страдать на всю страну!!! Ну сколько можно то? Хватит!!! Ты влюбилась в Гриценко что ли? Не надо было поорять его ухаживания, не было бы этой драцкой ситуации (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Как ты ВООБЩЕ могла на него повестись??!!!!!!Мальчик хотел разговоров и славы вокруг себя...Оль, ну в 30 то уже надо хоть как-то разбираться в людях. Выпускаешь такую четкую песню Вай фай, а сама, ну как наивная первоклассница...", "Господиииииии! Иди поплач, сс***ть меньше будешь))(", "Хорошо сыгранная сцена", "Задолбала ныть. Парню мхом надо было покрыться что ли в ожидании звЯзды..." – высказали свое возмущение люди в комментариях к видео.
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