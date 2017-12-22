Расплакавшаяся Бузова разозлила россиян

Ольга Бузова расплакалась от признания своего поклонника Романа Гриценко. Участник реалити-шоу "Дом-2" сообщил, что целовался с другой девушкой, на что поющая ведущая заявила, что больше не верит мужчинам, а зрители, увидев слезы Ольги, возмутились и сообщили, что не верят ей.

На протяжении нескольких недель за Ольгой Бузовой ухаживал участник скандально известного телепроекта "Дом-2" Роман Гриценко. При этом Ольга никак не поощряла молодого человека, лишь загадочно улыбалась и отпускала кокетливые замечания. В итоге, Гриценко обратил внимание на пришедшую на телестройку Елену Хромину. Роман начал оказывать ей знаки внимания, они даже поцеловались. Гриценко признался в новом увлечении в беседе с Ольгой Бузовой. Поющая ведущая расплакалась.

Видео этого инцидента Ольга опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Я не верю мужчинам вообще, НИКОМУ не верю..." – подписала ролик Бузова.

Неизвестно, на что рассчитывала артистка, обнародовав видео, однако многочисленные комментаторы очень разозлились. Пользователи Сети не поверили слезам Ольги.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 21, 2017 at 1:19 PST

"Оль, ну хвати уже страдать на всю страну!!! Ну сколько можно то? Хватит!!! Ты влюбилась в Гриценко что ли? Не надо было поорять его ухаживания, не было бы этой драцкой ситуации (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Как ты ВООБЩЕ могла на него повестись??!!!!!!Мальчик хотел разговоров и славы вокруг себя...Оль, ну в 30 то уже надо хоть как-то разбираться в людях. Выпускаешь такую четкую песню Вай фай, а сама, ну как наивная первоклассница...", "Господиииииии! Иди поплач, сс***ть меньше будешь))(", "Хорошо сыгранная сцена", "Задолбала ныть. Парню мхом надо было покрыться что ли в ожидании звЯзды..." – высказали свое возмущение люди в комментариях к видео.