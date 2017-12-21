Бузова сделала предложение Нагиеву

Эксклюзив Интервью Известие о смерти Билана стало шоком Джигурду сразил сердечный приступ Бузова закатила истерику ухажеру

Выбор читателей

Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Поплавская врезала перебравшей Бузовой
Солнцев: Бузова умерла во сне
Долина после родов покидает Россию
Звезда "Дома-2" лечится в краснодарской психбольнице
В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка
партнеры
Четверг 21 декабря
Лента новостей
09:33
Порошенко дорвался до денег Коломойского
09:32
Россияне смогут получить паспорт за час
09:22
В Москве пройдет заседание Ялтинского форума
09:10
Красавице-модели отрезали ногу из-за тампона
08:44
Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет
08:31
Помощник премьера Украины оказался "шпионом из России"
21:55
Бородатый поп выпустил сборник советов по пикапу
21:52
Кадыров дал жесткий ответ на санкции США
21:33
Москвичи массово жалуются на зловоние
21:30
Похищение годовалой девочки попало на видео
21:01
В Москве 59-летнюю учительницу уволили за стриптиз в классе
20:44
В элитном поселке коммунальщики покрасили снег (видео)
20:30
Каждому восьмому россиянину грозит страшная смерть
19:28
Чемпионат мира под угрозой срыва из-за секс-скандала
19:27
В центре Москвы "заминировали" торговый центр "Охотный ряд"
19:07
Елизавета Боярская застыла во времени
18:50
Порошенко опостылел европейским лидерам
18:45
Ручной кабан с трудным детством сбежал от хозяев и ушел в запой
18:35
One&Only: отдых наедине с собой
18:25
На Трехгорке подготовились к зиме
18:09
Спасение обреченного на мучительную смерть кота попало на видео
18:07
Собчак готова броситься в ноги несчастным украинцам
18:03
У России появился влиятельный заступник
18:02
На шахте в Кузбассе произошло обрушение
17:49
Жена Захарченко выбросила в Москву-реку $10 миллионов
17:28
Как научиться разгадывать сон
17:12
Брыльска обрушилась с оскорблениями на Жириновского
17:12
"Аэрофлот" сделал подарок пассажирам в честь юбилея
16:33
Опасные иллюзии любви
16:15
Рыбьи секс-оргии оглушают дельфинов
16:13
Заморозка накопительной части пенсии продлена до 2020 года
16:03
В здании МГУ ищут бомбу
16:02
Зачем Первый канал издевается над телезрителями
15:41
Россиянка потеряла семерых детей из-за волос сына
15:38
Володин: главное в предвыборной кампании – гражданская позиция
15:28
Собчак заставила россиянина страдать
15:19
Оскандалившаяся Цымбалюк-Романовская открывает новую лавочку
15:11
В Сочи наградили лучшие инновационные кейсы
15:05
Контактная притравка животных уходит в прошлое
14:56
Дешевый борщ напугал Центробанк
14:52
Малинин после исчезновения дочери: Люди! Вас опять обманули!
14:45
В Северном Бутово школьники избили мужчину
14:38
Адвокаты "Югры" оспорят вердикт Арбитражного суда
14:36
Как сохранить бодрость зимой
14:31
Глобальный сбой в супермаркетах оказался опасным для россиян
14:10
Ковальчук ушла из дома после ссоры
14:07
Киев готовит Донбассу "дождь из бомб"
14:05
Жители села отвоевали у чиновников полувековую елку
13:46
Осужденному Улюкаеву вернут 600 миллионов
13:43
Белоруссия подложила России свинью под Новый год
13:37
Известный ведущий беспардонно набросился на шикарный бюст Кошкиной
13:34
На Москву надвигается мороз
13:32
Чудовищные волдыри изуродовали участника "Дома-2" (фото)
13:19
В Крыму жестко ответили на нелепый демарш Порошенко
13:10
Шатунов потребовал безумных почестей от Первого канала
13:08
Найден легкий способ бросить курить
12:53
Футболисты принесли в жертву быка (фото)
12:49
Неожиданное признание матери четырех детей Екатерины Климовой
12:38
У известного спортсмена украли унитаз (фото)
12:37
У гулявшей с собакой матери двухлетний ребенок сварился в ванне
12:36
Джигурда в тяжелом состоянии после приступа
12:23
Найдено неожиданное природное лекарство от рака
12:10
В Москве на уроке физкультуры школьник сломал шею
12:06
Шепелев опустился до "Дома-2"
12:04
"Москва-Сити" стала новой точкой притяжения на карте столицы
12:01
Россиян предупредили о вспышке страшного заболевания в США
11:54
Госдума ужесточила наказание за телефонный терроризм
11:39
Женившиеся в декабре чаще расходятся
11:39
Как правильно выбрать елку к Новому году
11:35
SOS-терапия: худеем к Новому году
11:33
Лучшие новогодние елки для детей
11:11
Россияне шокированы известием о внезапной смерти Билана
10:52
Бывший муж уступил отравившейся Дане Борисовой
10:52
Глава ФСБ нашел оправдание сталинским репрессиям
10:46
Школьников пустили на базу "Стрижей"
10:44
Сок приводит к ужасной болезни у детей
10:23
Галкин не сразу смог "пожениться" с Меньшовой
10:15
Ученые: размер пальца мужчины имеет значение
10:06
Кто подло предал Россию в ООН
09:52
В Москве со стрельбой украли из машины 4,3 млн рублей
09:38
Забитая мужем-садистом шесть часов звала на помощь
09:32
Раскрыта причина необъяснимого бесплодия
09:32
В Москве автомобиль протащил 30 метров сбитого на зебре ребенка
09:28
Новорожденный сын Малахова попал в ЧП
09:18
На востоке Москвы мужчине переломали ребра
09:02
Травля подорвала здоровье выступившего в бундестаге школьника
09:01
Трясущегося Трампа заподозрили в наркомании
08:43
Адвокат: Виталина колола мужу сильнодействующие препараты
08:29
Антироссийкая резолюция ООН возмутила Крым
08:24
Следствие по авиакатастрофе с Доктором Лизой затягивается
08:19
Отрубивший жене руки ревнивец в детстве убивал кошек
08:05
Обезглавленную москвичку выкинули из окна на тротуар
21:57
Талызина вынесла вердикт "Иронии судьбы"
21:41
Виторган заступился за "доступную деваху" Собчак
21:30
В московском метро случился сбой
21:24
Что Вы знаете о Брежневе
21:06
Плачущая Бузова закатила сцену ревности коварному ухажеру
21:03
Москвичам посоветовали поменьше хвастаться отпуском
20:47
Калашникова пробивается к прооперированному Звереву
20:36
Страшная кадры сварившихся заживо животных попали в Сеть
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Адвокат: Виталина колола мужу сильнодействующие препараты
Кравец кричит из-за чудовищного гей-скандала с Малаховым
"Парализованная" Бузова ужаснула ногами на "Доме-2"
Ушлой товарке Цымбалюк-Романовской предъявили серьезное обвинение
Виторган заступился за "доступную деваху" Собчак
Россияне шокированы известием о внезапной смерти Билана
Шоу-бизнес

Бузова сделала предложение Нагиеву

Ольга Бузова и Дмитрий Нагиев. Фото: Dni.Ru
Дмитрий Нагиев дал откровенное интервью. Он высказал свое мнение об эстраде и рассказал о переписке с Ольгой Бузовой, сделавшей ему предложение.
прочитано 892 раза

Дмитрий Нагиев оказался тем мужчиной, который ровно год назад поддержал Ольгу Бузову во время ее болезненного разрыва с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. Говорят, звезда "Дома-2" вела с шоуменом переписку весьма откровенного характера. Сам Нагиев отзывается о ней весьма расплывчато. "Я, как мне кажется, в тот период жизни все выдержал с чувством и достоинством", – прокомментировал события того времени Дмитрий.

ПО ТЕМЕ

Дмитрий Нагиев сознался в своем оглушительном провале

Нагиев встрял в скандал с увольнением Маслякова

 Дмитрий Владимирович Нагиев

Дмитрий Владимирович Нагиев актер театра и кино, шоумен

Сейчас Бузова активно развивается в качестве певицы. О Дмитрии она не забыла. Телеведущий сообщил, что Ольга приглашала его на свой концерт (он, правда, отказался от такого заманчивого предложения), однако советов, как вести себя на сцене, не спрашивала.

"Не думаю, что она считает меня мастером. Хотя себя она, безусловно, считает Маргаритой. Советов она у меня не спрашивала, но на концерт звала. У меня родилась веская причина (ну наверняка она была объективной), почему я не смогу прийти. Ну я ей пожелал всяческих творческих успехов, чем она, в общем, успешно пользуется", – цитирует Дмитрия Нагиева сайт "Комсомольская правда".

Зашла речь и о других артистах на нашей эстраде. Нагиев оказался весьма категоричен. "О том, кто должен быть в новогодних огоньках, и кто в принципе должен быть на телевидении, и почему такая ср***нь происходит у нас на эстраде – это отдельный разговор", – сказал шоумен.

По мнению Дмитрия, на эстраде должна присутствовать мелодия, музыка и "подобие поэзии". "Мне нравятся какие-то выборочные композиции Светы Лободы, Константина Меладзе, а также питерского художника и музыканта Гавриила Лубнина. Потом еще Вася Баста. Его "Колесо Сансары" считаю искусством. Может быть, это предвзятое отношение: я просто кого-то уважаю, как человека, а кого-то нет, проецируя свое восприятие на их музыку... Но мне кажется, я объективен", – заключил Нагиев.

Автор: Наталья Аряева21 декабря 2017, 09:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дмитрия Нагиева заметили на кастинге "Новой фабрики звезд"

567

комментарии

Политика

Порошенко опостылел европейским лидерам
Собчак готова броситься в ноги несчастным украинцам
У России появился влиятельный заступник
Володин: главное в предвыборной кампании – гражданская позиция

Шоу-бизнес

Ведущий Соловьев объявил о свадьбе с молодой актрисой
Бузова сделала предложение Нагиеву
Ушлой товарке Цымбалюк-Романовской предъявили серьезное обвинение
Бузова и Бородина устроили провокацию

Проишествия

Похищение годовалой девочки попало на видео
У гулявшей с собакой матери двухлетний ребенок сварился в ванне
Учительницу отправили в тюрьму за секс с учеником
Гламурная модель сядет на пять лет за откушенное ухо

Lifestyle

Брыльска обрушилась с оскорблениями на Жириновского
Что Вы не знаете о "Титанике"
Лучшие книги для здоровья
Что стало с Александрой из "Москва слезам не верит"
Шоу-бизнес

Калашникова пробивается к прооперированному Звереву

Ей очень хочется поддержать звезду, временно пребывающую не в шоке, а в больничной палате
Шоу-бизнес

Плачущая Бузова закатила сцену ревности коварному ухажеру

Девушка стала жертвой предательства
Шоу-бизнес

Миро раскрыла секрет родившей Курниковой

На днях теннисистка родила двойню
Шоу-бизнес

Ушлой товарке Цымбалюк-Романовской предъявили серьезное обвинение

Элина Мазур может угодить за решетку

Гороскоп

Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец
Совет на выходные
Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва

Фоторепортажи

Елизавета Боярская застыла во времени
Нежное фото Арбениной и Лазарева
Мария Порошина после родов показала фигуру
Красивая история любви Курниковой и Иглесиаса

Спорт

Чемпионат мира под угрозой срыва из-за секс-скандала
Футболисты принесли в жертву быка (фото)
Предателю Родченкову придумали оскорбительное прозвище
Перед ЧМ-2018 Мутко устроил охоту на кошек и собак

Регионы

Спасение обреченного на мучительную смерть кота попало на видео
Россиянка потеряла семерых детей из-за волос сына
Забитая мужем-садистом шесть часов звала на помощь
Любимая собака Путина возмутила кота
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru