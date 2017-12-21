Бузова сделала предложение Нагиеву

Дмитрий Нагиев дал откровенное интервью. Он высказал свое мнение об эстраде и рассказал о переписке с Ольгой Бузовой, сделавшей ему предложение.

Дмитрий Нагиев оказался тем мужчиной, который ровно год назад поддержал Ольгу Бузову во время ее болезненного разрыва с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. Говорят, звезда "Дома-2" вела с шоуменом переписку весьма откровенного характера. Сам Нагиев отзывается о ней весьма расплывчато. "Я, как мне кажется, в тот период жизни все выдержал с чувством и достоинством", – прокомментировал события того времени Дмитрий.

Сейчас Бузова активно развивается в качестве певицы. О Дмитрии она не забыла. Телеведущий сообщил, что Ольга приглашала его на свой концерт (он, правда, отказался от такого заманчивого предложения), однако советов, как вести себя на сцене, не спрашивала.

"Не думаю, что она считает меня мастером. Хотя себя она, безусловно, считает Маргаритой. Советов она у меня не спрашивала, но на концерт звала. У меня родилась веская причина (ну наверняка она была объективной), почему я не смогу прийти. Ну я ей пожелал всяческих творческих успехов, чем она, в общем, успешно пользуется", – цитирует Дмитрия Нагиева сайт "Комсомольская правда".

Зашла речь и о других артистах на нашей эстраде. Нагиев оказался весьма категоричен. "О том, кто должен быть в новогодних огоньках, и кто в принципе должен быть на телевидении, и почему такая ср***нь происходит у нас на эстраде – это отдельный разговор", – сказал шоумен.

По мнению Дмитрия, на эстраде должна присутствовать мелодия, музыка и "подобие поэзии". "Мне нравятся какие-то выборочные композиции Светы Лободы, Константина Меладзе, а также питерского художника и музыканта Гавриила Лубнина. Потом еще Вася Баста. Его "Колесо Сансары" считаю искусством. Может быть, это предвзятое отношение: я просто кого-то уважаю, как человека, а кого-то нет, проецируя свое восприятие на их музыку... Но мне кажется, я объективен", – заключил Нагиев.