Оскорбленные россияне набросились на лицемерную Водонаеву

Звезда скандального телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева раскритиковала россиян за вульгарность. Оскорбленные подписчики не стали молчать.

Девушке не понравилось поведение пассажиров Сапсана в вагоне ресторане. "Выпивать, материться, громко разговаривать, занимать собой слишком много общественного пространства и приковывать к себе косые взгляды окружающих людей, когда ты по своему биологическому возрасту уже не соответствуешь подобному поведению – это стыд и зашквар!(Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции)", – возмущалась Водонаева в Instagram.

При этом бывшая участница "Дома-2" отметила, что такое поведение к лицу 20-летним молодым людям: "Когда я в общественных местах вижу выпивших 20-тилетних молодых людей и девушек, которые ведут себя шумно и вызывающе, я улыбнусь. Это возраст, это время их хулиганства и рок-н-ролла. Время приключений и да, местами вульгарного поведения. Отрывайтесь и кайфуйте, малыши! Другого момента для легкомысленного куража быть и не должно!".

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Дек 19, 2017 at 10:04 PST

Подписчиков возмутило высказывание Водонаевой. Они поторопились указать Алене, что она сама не есть образчик хорошего тона и изящных манер: "Какие мы правильные стали....просто жесть....кто бы говорил.....🙉🙉🙉", "Сама то Нормально ведешь себя? Без пафоса ?😏☺️👑", "На самом деле веселиться и куражить можно в любом возрасте, жизнь одна и проживать её как Я хочу, а не под шаблоны соралмчток", "Аленка, ты ж сама материшься как сапожник! 🤣🤣🤣", "Удивляет, когда человек считает, что ведёт себя правильно....но на самом деле,все очевидно 🤨 что такое дебилизм и как с этим бороться...".