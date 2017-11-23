Огромная грудь Водонаевой спровоцировала скандал

Звезда шоу "Дом-2" Алена Водонаева порадовала подписчиков пикантной фотографией. Девушка показала роскошное декольте.

Новая публикация знаменитой участницы телестройки в Instagram вызвала оживление среди поклонников. На снимке Водонаева в элегантном черном платье с откровенным вырезом стоит на кухне и солит кусок красной рыбы.

В комментариях к фото пользователи предположили, что Водонаева увеличила грудь, отметил URA.RU. Действительно, некоторые фолловеры решили, что звезда приукрасила свою фигуру с помощью фоторедакторов. "Ален, ты, по-моему, тут с фотошопом переборщила, грудь одну увеличила зачем! :))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сисяо выглядят как накладные ватрушки у трансов..." – писали критики. Многочисленные поклонники девушки встали на ее защиту.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Ноя 22 2017 в 1:51 PST

Также многие отметили, что на кухне все же надо собирать волосы, даже такие роскошные, как у Алены. "А мне всегда прям, так и хочется сказать девушкам на кулинарных шоу:" СОБЕРИТЕ ВОЛОСЫЫЫ!" Мне кажется, что это не уважение к кухне, с патлами стоять и резать салат:) как то это само себе разумеется, собрать волосы в хвост, когда начинаешь готовить:)", "Волосы можно убрать. На своей кухне как угодно, но правила есть правила.." – пишут пользователи.