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Импотенты испортили жизнь неудовлетворенной Водонаевой

Алена Водонаева. Фото: GLOBAL LOOK press/Grigirii Goryachev
Модель и телеведущая Алена Водонаева разразилась яростной отповедью в сторону сотрудников ГИБДД и Налоговой службы России. Звезде не понравилось, как работают ведомства. 

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Знаменитость выложила на своей странице Instagram гневный пост, в котором описывала суть своих претензий к службам. "3 года назад у меня угнали машину! Ее сняли с учета в ГИБДД, но документы о снятии с учёта до сих пор не пришли в налоговую инспекцию! В итоге 3 года подряд налоговая присылает годовой налог на автомобиль, которого уже давно нет. А когда мы приходим в налоговую с вопросом "зачем вы присылаете налог за не существующий автомобиль?", они говорят, что у них нет уведомления от ГИБДД на этот счёт и просят нас собственноручно принести документы о том, что машина снята с учета. Мы делаем это и приносим им весь пакет документов, они обязуются переоформить документы и пересчитать налог, но этого не происходит уже 3 года подряд! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции)", – написала возмущенная Водонаева.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Алена призналась, что ей надоело такое наплевательское отношение и бюрократия. Модель не понимает, что за люди могу так работать. Кроме того, Водонаева обратилась к главе налоговой службы. "Стыд и позор руководителям этой государственной инспекции! Безответственные импотенты по части своей же работы, они не в состоянии наладить систему и навести порядок на своём рабочем месте! Кто у нас самый главный в налоговой? Пожалуйста не занимайте должность, которой вы не соответствуете! На вашем месте должен быть человек, который в силах разрулить то, что вы сделать не в можете! Увольтесь!", – призывает Водонаева.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Девушка подчеркивает, что вовсе не хочет решать проблему для себя одной – ей неприятна сама система. Алена призналась, что для того, чтобы избавиться от несправедливо начисленных налогов, ей достаточно написать одну строчку: "И я не хочу решать этот вопрос индивидуально для себя. Я бы здесь могла спросить "Кто есть из налоговой? Помогите!" И мне бы помогли! Так было уже не раз с разными структурами. Инстаграм – великая сила связей! Я же настаиваю, чтобы эта ситуация положительным образом коснулась всех граждан".

Автор: Михаил Войцеховский18 декабря 2017, 21:55
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Красивая история любви Алены Водонаевой и Алексея Косинуса

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