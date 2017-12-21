59-летняя Кондулайнен увела жениха у молодой учительницы

Елена Кондулайнен оказалась в центре скандала. 22-летняя учительница обвинила актрису в том, что та увела у нее жениха.

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что у Елены Кондулайнен роман с актером Олегом Каменщиковым. Мужчине 41 год, однако артистов внушительная разница в возрасте не смутила. Они поют дуэтом, с успехом выступают на разных площадках Москвы.

Однако на передаче Дмитрия Шепелева "На самом деле" выяснилось, что у Каменщикова есть невеста – 22-летняя учительница английского языка Дарья Соседова. Якобы уже полгода девушка мучается от ревности. Она наняла частного детектива, который принес ей доказательства, подтверждающие роман ее жениха с известной актрисой Еленой Кондулайнен.

На фото и видео, добытых детективом, актеры запечатлены обнимающимися в фойе гостиницы. А по ночам Кондулайнен пишет своему партнеру сообщения. Более того, Елена и Олег вместе снялись в передаче, после которой у зрителей появилось стойкое впечатление, что у пары роман.

"Вы посмотрите на себя, вы уже в таком возрасте, зачем вы бросаетесь на молодых?" – обратилась к актрисе учительница. Кондулайнен нашлась с ответом: "Я и не знала, что у него есть невеста. Я вижу эту девочку в первый раз! Вот если бы он мне ее представил, то конечно... А в гостиничных номерах мы репетировали!"

Сам Каменщиков признался, что ему льстит повышенное внимание женщин. "Дарья моя невеста, практически. Дело в том, что по статистике 75% браков распадается в течение года... Я был один раз женат. И не хочу торопиться!" – объяснил актер.

Между тем детектор лжи подтвердил признание Кондулайнен – у актрисы с Каменщиковым был секс, но она его не любит. А вот слова Олега о том, что он любит Дарью, оказались ложью. В ходе передачи выяснилось, что от первого брака у актера трое детей, однако он им редко помогает и практически не видит.

Однако апофеозом стало то, что у Елены Кондулайнен обнаружился другой любовник. Им оказался 41-летний Вадим Куприянов, который был в сговоре с Дарьей Соседовой. Якобы они вместе наняли детектива. Актриса была в ужасе, когда поняла, что Куприянов знает о ее связи с другим мужчиной.