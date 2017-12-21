Отец Фриске довел Кудрявцеву до слез своими откровениями

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович стал очередным звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Родитель артистки довел ведущую до слез откровенным рассказом.

Владимир Фриске решился на исповедь в эфире канала НТВ. Он вспомнил о последних днях дочери и "холодной войне" с ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым. К примеру, отец певицы заявил, что телеведущий ни разу за 2,5 года, прошедших со дня смерти Жанны, не побывал у нее на могиле.

А еще Фриске признался, что его "смущает", что Шепелев не хочет пройти тест ДНК на отцовство. "Он боится", – констатировал отец певицы. Владимир Борисович заявил, что Дмитрий хотел отвезти Жанну в хоспис. Однако родитель категорически отказался. "Я сказал: "Это моя дочь, и за ней буду ухаживать я и мы", – сообщил Фриске.

К слову, с родным внуком, сыном Жанны Платоном, по признанию Владимира Борисовича, он виделся лишь дважды за чуть более два года. Хотя за встречи с малышом отец Фриске готов отдать Шепелеву целый дом. Однако Дмитрий придерживается выбранной линии поведения. Как поведал отец певицы, перед смертью Жанна подарила Платону крестик, но Дмитрий его якобы выбросил. Слова мальчика, произнесенные при встрече с родственниками, лишь расстроили Фриске. "Мне нельзя с вами общаться. Папа запрещает", – процитировал внука Владимир Борисович.

Фриске рассказал и о том, как умирала дочь. "Доча, что ты чувствуешь?" – "Папа, а ничего. У меня ничего не болит. Только, единственное, когда просыпаюсь, ничего не помню", – передал свой разговор с Жанной Владимир Борисович. По его словам, дочь была настроена на победу. "Мы эту бяку победим". И все. Больше об этом не говорила ни разу", – рассказал Фриске.

В заключение он сказал: "Я знаю, что я умирать буду и последним буду думать о ней". Лера Кудрявцева не смогла сдержать слов от откровенных слов Фриске. Она призналась с дрожью в голосе: "Наверно, для меня это самая тяжелая программа".