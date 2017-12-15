Сестра обнародовала фото Фриске после важного открытия

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья поделилась с фанатами старыми снимками, на которых запечатлена с именитой родственницей. Эти фотографии очень ценны для Натальи, потому что она считала их безвозвратно потерянными.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья Фриске опубликовала две старые фотографии. На них она запечатлена со старшей сестрой Жанной. Причем обе еще дети. На одном фото Наташа снята следящей за тем, как Жанна обнимается с ростовой куклой в виде персонажа диснеевского мультика "Чип и Дейл спешат на помощь", а на другом сестры сфотографированы сидящими на покрывале на песке в тот момент, когда над их волосами колдуют иностранцы – плетут косички. По всей видимости, Жанна и Наталья отдыхали за границей. Судя по дате на снимке, речь идет о далеком 1996 годе.

"Я так долго искала эти фотки.. Думала они сгорели( так счастлива что их нашла у тебя, моя малышка🙏🏽 безумно скучаю😢 2.6...( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала публикацию Наталья. Поклонники немедленно отреагировали. "💔🙏 Как быстро время идет", "Я знаю что такое фотографии...та драгоценная и дорогая нить...связь между людьми. Между прошлым и настоящим. Как хорошо, что они у вас сохранились...", "Солнышки ❤️❤️❤️", "Вы такие красивые ❤очень похожи с Жанночкой😘❤💔😥", "Жанночка навсегда с нами и всегда в ❤, солнышко которое излучает тепло 🙏🙏🙏 сил Вам . спасибо за воспоминания....🙏🙏🙏🙏", – прокомментировали пост Натальи подписчики.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Дек 14 2017 в 11:37 PST

Ранее Наталья с матерью Ольгой Владимировной посетила жилище Жанны и обнаружила там фотографии, которые считала безвозвратно утерянными. "Приехали сегодня в гости к нашей Малышке... с @bornintirana и с мамой, разбирали фотки) часов с 12 до 21 без остановки сидели вспоминали, болтали... и такое чувство что она была с нами рядом...нашла столько фоток наших детских🙈 даже не думала что они остались...( думала все фото и видео сгорели в бане в 2008 году..но нет)) и я безумно рада этому", – написала Наталья Фриске.