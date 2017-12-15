Новые данные о смерти Жанны Фриске

Специалисты не выявили прямой связи между ЭКО, которое приписывают Жанне Фриске, и онкологическим заболеванием, ставшим причиной смерти артистки. По мнению медиков, вряд ли экстракорпоральное оплодотворение могло способствовать развитию раковых клеток у певицы.

Несмотря на то что Жанна Фриске умерла от рака мозга еще два года назад, общественность продолжает судачить о певице. В частности, не утихают разговоры о том, что онкологию могло спровоцировать ЭКО, к которому якобы прибегала Жанна, чтобы родить. Однако специалисты опровергли прямую связь между экстракорпоральным оплодотворением и раком мозга.

Старший научный сотрудник Института демографии Ольга Исупова рассказала журналистам: "Если и есть какая-то угроза рака после ЭКО, то через много лет, после климакса. И эта угроза связана с репродуктивной системой – яичниками, грудью и маткой".

С ней солидарна и старший научный сотрудник Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Жанна Гарданова. "Если речь идет об опухолях, которые образуются в головном мозге, то само ЭКО на это никак не влияет. Искусственное оплодотворение – это блокировка работы гипофиза и стимуляция периферических органов, в частности яйцеклеток в яичниках, чтобы они росли. И если женщина здорова, то у нее никаких процессов не может быть. Поэтому уже более десяти лет существуют правила: прежде чем идти на ЭКО, женщина должна обследоваться тщательнейшим образом. И голословно говорить всякие разные глупости – это все равно что сказать, что если сесть в метро, то можно заболеть раком!" – цитирует специалиста "Собеседник".

Журналисты (да и прочая общественность) до сих пор точно не знают, прибегала ли вообще Жанна Фриске к ЭКО. Отец артистки Владимир Борисович категорически отказался обсуждать эту щекотливую тему. "Даже не хочу об этом говорить! Это не так", – заявил изданию родитель певицы.