Галкин не сразу смог "пожениться" с Меньшовой

Максим Галкин дал большое интервью. Он рассказал о своих телепроектах и прокомментировал шумиху вокруг тандема с Юлией Меньшовой.

На Первом канале Максим Галкин ведет несколько передач: "Лучше всех", где дети демонстрируют свои таланты; "Старше всех", где то же самое делают пожилые люди; "Сегодня вечером", рассказывающая о знаковых событиях в жизни артистов. Плюс, по словам Максима, в скором времени будет запущена новая программа.

Отметим, что на посту ведущего в шоу "Сегодня вечером" Галкин и Меньшова заменили Андрея Малахова. Причем смена не осталась без внимания и оценок зрителей. Многие активно возмущались и яростно критиковали дуэт. Сам Максим довольно спокойно относится к этой шумихе.

"Просто аудитория не сразу смогла нас "поженить" в своем сознании. Мне очень комфортно с Юлей, она большой профессионал. У Андрея была одна программа. У нас – другая. Когда я начал вести "Кто хочет стать миллионером?" после Димы Диброва, меня не сразу, наверное, приняли. Хотя очень быстро свыклись. Так бывает, когда замечательный ведущий сменяет другого замечательного ведущего. О себе так нескромно, но тем не менее. Я помню, когда Якубович сменил Листьева, для нас это был такой шок! А сейчас невозможно себе представить эту программу без Леонида Аркадьевича. Тут не вопрос, кто лучше, а кто хуже. Главное, чтобы ты чувствовал себя гармонично", – цитирует Максима Галкина "Телепрограмма".

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Дек 17, 2017 at 10:12 PST

Зато другое шоу – "Лучше всех" – стало самым популярным среди зрителей. "14 недель программа возглавляла еженедельный топ-лист всего нашего ТВ. Конечно, часть славы перепадает и мне как ведущему, но главное – это дети. Их не так просто найти. А потом еще и вытащить то, что будет интересно всем. Их надо уметь раскрепостить. Эта программа совсем не в традициях советского телевидения, когда дети стояли по струнке и желательно на табуретке. Я с ними разговариваю на равных: либо как взрослый со взрослым, либо как ребенок с ребенком. Иначе нельзя", – объяснил шоумен.

По сути, те же принципы – в передаче "Старше всех". "Мы называем участников людьми элегантного возраста. Но их выступления действительно бьют в ту же точку. Это удивительный, почти непостижимый контракт между преклонным возрастом и безграничными возможностями человека! И опять рецепт прост: держись на равных с людьми любого возраста. Шути, сопереживай, их возраст ничем вас не ограничивает. Ты не возраст уважаешь, а человека", – убежден Галкин.