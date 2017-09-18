Больной раком ведущий погоды Беляев рассказал об операции

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев откровенно рассказал о раке легких. Теперь мужчина готовится к операции и настроен оптимистически.

Все началось с того, что Александра Беляева увезли в больницу прямо с работы. "Я поначалу не придал этому значения, хотя и пришлось на время оставить "Останкино", отказаться от заседаний в Академии наук, где много лет трудился. Но все оказалось гораздо серьезнее, и сегодня, пройдя курс химиотерапии, я готовлюсь к операции", – рассказал телеведущий.

Беляев не пытался скрыть свой диагноз от общественности, потому что уверен, что это невозможно. Так, когда он посетил Онкологическом центре Блохина, то его там все узнавали. "Это большущий комплекс с огромным количеством мигрирующих туда-сюда людей. Меня узнавали, приходилось общаться и в лифтах, и в коридорах, всем улыбаться. В ответ, кстати, я тоже видел улыбки, и атмосфера там была совсем иной, чем я себе представлял. Наука идет вперед: если 20 лет назад рак был приговором, то сегодня из любой ситуации можно найти выход", – убежден синоптик.

Телеведущий обратился за помощью к отечественным специалистом, потому что лечение у зарубежных стоит больших денег. Что же касается нетрадиционной медицины, то он в нее не верит. "Я уверен: все, что с нами происходит, кому-то известно. Шесть лет назад, в день, когда мне сделали томографию и обнаружили рак легких, я ехал в машине – и начался такой буран, ужас! Наверное, таким образом боженька давал понять: мол, обрати на себя внимание. Потом я пережил мгновения, каких и врагу не пожелаю. Кстати, врагов у меня нет. Бросил курить почти сразу. А дальше доктора состояние нормализовали, и о советах регулярно обследоваться (мы же раз в полгода проверяем зубы у стоматолога) я просто забыл", – признался Беляев.

Александр дал совет тщательно следить за своим здоровьем. "Обязательно выбирайте время, заходите в поликлинику, регулярно выполняйте все, что говорят врачи. И особенно внимательными должны быть те, чьи родители перенесли онкологию. Я, как узнал, сразу велел сыну сдать анализы. А еще сохраняйте оптимизм", – цитирует Александра Беляева Starhit.