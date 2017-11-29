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Водонаева отметила странное поведение жены Аршавина

Алена Водонаева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Алена Водонаева высказалась о личной жизни футболиста Андрея Аршавина. Она отметила, что "когда тебе уже слегка за 30", обсуждать на всю страну подробности своих брачных отношений "немного странно".
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram бывшая участница скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева решила обсудить с подписчиками тему измен. В качестве примера она привела отношения футболиста Андрея Аршавина и его жены Алисы. "Раз некоторые женщины публично сообщают глубокие подробности своей частной жизни, этим самым они дают зеленый свет на обсуждение своей семьи (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объяснила свой выбор Водонаева.

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Для начала Алена призналась, что сочла странным решение Алисы вынести эту нелицеприятную историю на свет божий. "В принципе ничего страшного, я тоже когда-то участвовала в реалити шоу. Правда мне было 20... Когда такое происходит, а тебе уже слегка за 30 это немного странно. Но все же..." – написала она.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Далее Водонаева напомнила фанатам суть истории. "Недавно в прессе появилась информация о том, что жена Андрея Аршавина узнав о изменах супруга, бросила его! Сказала – не прощу!" – рассказала модель. Алена призналась, что очень обрадовалась решению Алисы, потому что не понимает женщин, которые прощают измены.

"Меня гордость обуяла за характер, позицию и самоуважение. Подумала – вот это женщина! Молодец, знает себе цену. Не лохушка и не бледная моль, которая, как большинство представительниц прекрасного пола в подобных ситуациях, прожевала, съела и простила. Я не в состоянии понять девушек, которые прощают измены. Я честно пыталась их как-то понять, но не понимаю!" – заявила Водонаева.

Алена высказала мнение, что женщины, которые дают своим мужчинам второй шанс после измены, не любят и не ценят себя. "Если вы об измене узнали – он му***к, не умеющий заметать следы и не ставящий вас ни во что! А если узнали и простили – вы дура! Ни больше не меньше", – отрезала звезда.

Водонаева заявила, что не видит в прощении измен женской мудрости, зато уверена, что тем самым женщина унижает себя. "Когда это все еще и публично происходит, то мне стыдно за весь женский род... А, ну в общем простила жена Андрея Аршавина и уехала с ним отдыхать на Мальдивы... Что тут сказать, хорошего отдыха! 👌 ", – завершила свой пост Алена Водонаева.

Автор: Наталья Аряева29 ноября 2017, 13:25
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