Поклонники оплакивают потерю беременной Рапунцель из "Дома-2"

Ольгу хоть и не любили, но без нее поляна осиротела. Только теперь фанаты осознали масштаб драмы.

Ольга Рупунцель считается самой одиозной звездой "Дома-2". Она порядком надоела и участникам, и зрителям телепроекта. Причем коллеги стараются обойти беременную девушку стороной и сократить общение с ней до минимума. А муж Дима Дмитренко, которого она называла "упертым бараном", и вовсе избил.

Пока Ольга откровенничала о подлости благоверного с новеньким участником реалити-шоу Евгением Жарковым, тот подошел к плите, на которой стоял свежеприготовленный ею суп, и помыл в нем грязные руки. Якобы хотел еще и плюнуть, да не успел.

Словом, несмотря на то что Рапунцель ждет ребенка, жалости она не вызывала. Но ровно до тех пор, пока таинственным образом не исчезла. Зрители главной телестройки страны бьют тревогу: они подозревают, что одна из самых обсуждаемых участниц шоу Ольга Рапунцель пропала. Даже ее посты в социальных сетях, уверены фанаты, публикует другой человек – уж слишком они грамотные.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Дек 13 2017 в 5:53 PST

Сейчас, как пишет портал oane.ws, поклонники убедились, что Рапунцель на самом деле отсутствует в периметре и к тому же много дней не выходит на связь с фолловерами в Instagram. Одни поклонники уверены, что Ольга доигралась и попала в больницу, поэтому непонятно, когда сможет вернуться обратно на поляну. Другие же искренне оплакивают потерю Рапунцель и просят немедленно начать поиски.