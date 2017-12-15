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Фото Путина с Тимати побило рекорд

Тимати (Тимур Юнусов). Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Фотография, опубликованная в Instagram-аккаунте известного рэпера Тимати, набрала рекордное количество лайков. На снимке музыкант стоит вместе с Владимиром Путин. 
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Пост рэпера собрал невероятные 1,36 миллиона отметок "Мне нравится". "Когда имеешь возможность лично поздравить человека, на которого смотришь как на большой авторитет, понимаешь, что и сам все это время работал не зря (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", - написал Тимати в комментариях к публикации. Артист признался, что встреча с главой государства – одно из самых ярких событий в уходящем году.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Судя по реакции подписчиков рэпера, не только музыкант оказался под впечатлением от общения с Путиным. В комментариях к фотографии с главой государства поклонники Тимати признавались в симпатии к обоим героям кадра. "Так здорово 👍два человека которыми восхищается и обожает мой сын. Силой духа и умению ставить и достигать цели восхищаюсь я. Спасибо вам, вы кумиры (в хорошем смысле), нашей семьи💜", "Молодец мужик – Тимати. С уважаемыми людьми встречается. Уважуха", "Просто мужик! Продолжай в том же ключе", – писали поклонники Тимати.

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

Некоторые отмечали, что мечтают о подобном снимке: "Я тоже хоть раз в жизни хочу такое фото))) для этого нужно развиваться!!!". Другие подписчики Тимати рассуждали о насущном: "Собчак – хватит пугать народ!!!!такая взвинченная страшно просто,очень не хочеться видеть таких людей у власти😱😨 продаст все нажитое😱😨 президент России Владимир Путин достойный и компетентный 💎👍не всё сразу поднимаясь с колен👏Путя красавчик только он!".

Напомним, музыкант уже давно высказывает свою симпатию к Путину. В 2015 году Тимати при участии артистов своего лейбла выпустил трэк и клип под названием "Лучший друг". Композиция начинается со слов "Мой лучший друг – это президент Путин". Видео снималось на Красной площади, и стало невероятно популярным. Клип набрал уже больше 12 миллионов просмотров. 

Автор: Михаил Войцеховский15 декабря 2017, 21:26
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