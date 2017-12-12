Подруга полила помоями бесстыжую распутницу из "Дома-2"

Секс за деньги с богатыми мужикам многим по душе. Причем девушки бывают настойчивы в своих предложениях.

С первых дней пребывания на реалити-шоу "Дом-2" Лиза Триандафилиди заслужила репутацию развратницы. Она сразу заявила, что является девушкой Захара Саленко. Причем познакомились они, когда парень находился в отношениях с Майей Донцовой. Лиза увела Захара, но отношения с ним в итоге не сложились. Ребята расстались, а позже на проект пришел Стас, с которым Триандафилиди отправились на Сейшелы.

Позже на остров прибыл Вальтер Соломенцев. Он тут же переспал с Лизой, не смотря на то, что у него были отношения с Олесей Лисовской. За время пребывания на островах Лиза переспала с Захаром Саленко, который в это время находился в отношениях с Лерой Фрост. Позже на острова прибыли новые ребята и Лиза начала строить отношения с Алексеем Чайчицом, с которым она также рассталась. Следом встречаться с Ромой Гриценко... Словом, проще назвать участника "Дома-2", который не побывал в постели Лизы.

Публикация от Елизавета Триандафилиди (@triandafilidi_liza) Ноя 27 2017 в 1:03 PST

"За периметром "Дома-2" у Триандафилиди есть мужчина. Его зовут Константин и он намного старше Лизы, – рассказала ближайшая подруга звезды "Дома-2". – Он обеспеченный. Хотя Лиза не стала бы встречаться с другим. Правда, этой ей не мешает спать с другими парнями".

Публикация от Елизавета Триандафилиди (@triandafilidi_liza) Ноя 18 2017 в 12:39 PST

"Недавно, например, мой брат отдыхал с друзьями в одном из московских клубов вместе с Лизой и ее подругами. Во время общения Лиза пожаловалась на финансовые трудности. Если не ошибаюсь, то речь шла о сексе за деньги. Но у брата сейчас беременная девушка При этом Триандафилиди продолжает ему написывать и предлагать свои услуги", – цитирует подругу бесстыжей распутницы из "Дома-2" журнал "Мир реалити-шоу". Она поливает помоями Лизу, потому что считает ее образ жизни аморальным.