Жена Меладзе снялась голой для журнала

Певица Альбина Джанабаева порадовала поклонников откровенными фотографиями. Жена Валерия Меладзе снялась топлесс для журнала Moda Topical.

Обложку декабрьского номера Джанабаева разместила в своем Instagram. На ней голая певица смотрит в камеру, прикрываясь только большим красным пледом. Как сообщает портал teleprogramma.pro, звезда абсолютно не стеснялась камеры и свободно позировала обнаженной. Выложенная Альбиной обложка номера вызвала восторг подписчиков.

"Какая красивая (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции)", "Прекрасна!!!", "Бесконечно Люблю!", - писали поклонники певицы под ее свежей публикацией. Они обещали девушке как можно быстрее прочитать ее большое интервью: "При первой возможности сразу прочитаю))".

Напомним, супруга Валерия Меладзе любит подчеркивать достоинства своей фигуры. Ранее Dni.Ru. писали, что Альбина Джанабаева порадовала поклонников своим нарядом на премии "Больше чем звезды". На певице было темное кожаное платье в пол. Его верх был сетчатым, подчеркивая роскошную фигуру Альбины и приковывая взгляды к невероятному декольте. Шею девушки украшал элегантный черный чокер с серебряным украшением.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) Дек 11 2017 в 2:33 PST

До этого, в конце сентября 2017 года Джанабаева пришла на съемки "Новой Фабрики звезд" в смелом наряде. Облегающее платье в пол с откровенным вырезом дополнялось серебристой накидкой, которую поп-звезда назвала кимоно-кольчугой. Законченным образ делали туфли-лодочки в цвет платья с серебристыми носами и укладка в стиле 50-х годов. Вообще весь наряд девушки напоминает о стиле "Великого Гэтсби" – корсетное черное платье, закрытое, но подчеркивающее все достоинства фигуры,

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) Ноя 16 2017 в 11:39 PST

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) Сен 28 2017 в 11:13 PDT



