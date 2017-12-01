Киркоров взорвался из-за откровенного разговора о детях

Знаменитый певец Филипп Киркоров приоткрыл завесу тайны вокруг матери своих детей. Артист решил не врать.

"Я не сторонник лжи. Проще всегда говорить правду, потому что никогда не заврешься. Потом когда-нибудь нужно будет что-то рассказывать своим детям. И надо будет как-то врать. Зачем?", – заявил Киркоров в интервью телеканалу НТВ. Он рассказал, кто является матерью его потомков. Однако эту информацию зритель узнает только в воскресенье, когда выйдет программа "Новые русские сенсации".

"Не я первый, не я последний в этой жизни принял такое решение… Семьи, не имеющие возможность на 100 процентов стать счастливыми (а стопроцентное семейное счастье – это когда детский смех рядом), они решают этот вопрос уже давно в нашем цивилизованном мире. И я не есть, скажем так, первооткрыватель", – рассказал артист.

Филипп Киркоров заявил, что не будет прикрываться сказками о мифических супермоделях, которые родили ему детей а потом испарились: "Просто, может быть, в нашей стране открыто об этом сказавший, не стеснявшийся, не прикрывавшийся различными легендами о супермоделях, которые родили тебе ребенка, а потом куда-то испарились, оставив ребенка тебе на попечение".

В один момент интервью явно пошло не по сценарию, запланированному создателями программы. Когда звезде задали вопрос про суррогатное материнство, он словно взбеленился – сорвал с себя микрофон и покинул съемочную площадку. "Ой, все, надоело. Хватит мне этого! Суррогатное материнство, начинается эта гинекология! Все, не хочу!", – заявил возмущенный Киркоров и покинул студию.