Проклова о болезненной дележке имущества после развода

Актриса вынуждена жить с бывшим мужем. Впрочем, они сохранили добрые отношения.

Развод популярной актрисы и телеведущей Елены Прокловой с бизнесменом Андреем Тришиным стал предметом бурного обсуждения в Сети, ведь они прожили вместе 30 лет. В одном из интервью артистка призналась, что думала о расставании с первого дня семейной жизни: "Ничего в этом странного нет. Просто мы очень разные. И непонятно, зачем продлевать жизнь совместную? Зачем друг друга держать на привязи? Нет ничего страшнее, чем встретить старость с чужим человеком. Так говорила моя мудрая мама. Одиночество вдвоем – самое страшное одиночество".

Развелась Проклова весной 2015 года, но до сих пор живет с мужем под одной крышей. "Для нас это не проблема, – заверила она. – Процедура раздела имущества еще предстоит – наверное, болезненная и неприятная для обоих, потому что все создавалось для совместной жизни. Оба боимся к этому подойти".

"Мы расстались без претензий, с добрым чувством друг к другу, – отметила Елена. – Все-таки 30 лет прожить вместе – не поле перейти. Думаю, всегда будем поздравлять друг друга с праздниками, заботиться о здоровье, помогать. Ни его, ни меня не торопят новые отношения. Наверное, когда они возникнут, решение вопроса придет само собой".

Актриса призналась, что на всякий случай составила завещание. "Возраст, который движется к цифре 70, – не молодой. Мне захотелось ничем не владеть в этой жизни. Как нам сказали юристы: "Обычно люди грызутся из-за наследства, а вы сами все решили". Старшей дочери оставили квартиру в Москве, дачу мамину и машину я ей подарила. А Полине (младшая дочь. – Прим. ред.), которая живет со мной, достанутся небольшая квартира в Москве и дача, где мы сейчас живем. У моих дочерей есть абсолютно все, а я могу просто пожить в свое удовольствие", – цитирует Проклову журнал "Антенна-Телесемь".