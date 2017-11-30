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Друг о последней работе Хворостовского

Дмитрий Хворостовский. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov
Последней крупномасштабной работой Дмитрия Хворостовского стал альбом "Вокальный цикл Свиридова: отчалившая Русь". Пластинка, записанная вместе с Константином Орбеляном и петербургским симфоническим оркестром, номинирована на премию Grammy.
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"Я сразу отметил для себя, что этот человек бесконечно предан музыке и углублен в нее, причем не столько профессионально, сколько внутренне. Он глубоко чувствует и переживает все, что поет. Когда мы играли вместе, то он воодушевлял и вел за собой весь оркестр", – рассказал о работе с певцом скрипач Чингиз Османов.

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Люди, которые участвовали с Хворостовским в записи, попадали под обаяние артиста и заряжались его харизмой. "Он был человеком широкой души и большого внутреннего духа, от него шла доброжелательность. У меня постоянно возникало чувство близкой дружбы с ним, хотя у него была своя семья и круг общения", – отметил Османов.

По словам скрипача, работа над диском "Отчалившая Русь" стала воплощением творческой воли Хворостовского. "Это очень соответствовало его внутренним ощущениям на тот момент, тем переживаниям, которые он испытывал.  Музыканты нечасто обращаются к таким произведениям, а он решился", – пояснил Османов.

Когда Дмитрий приехал на запись альбома в Петербург, он не сказал коллегам о своей болезни. "Я слышал только разговоры, но я не сторонник верить слухам, хотя благодаря СМИ, которые активно писали об этом, я знал историю. Было очень трудно понять, что у Хворостовского есть какие-то проблемы, он не давал на это ни одного намека", – заявил музыкант.

Друг отметил, что Дмитрий в работе был очень самоотверженным. "Теперь уже, понимая какой у него был диагноз и с каким недугом он боролся, я понимаю, что он сделал – и для меня очень тяжело принять это несоответствие. На публике он был примером для всех нас, у него были самоотдача, азарт, неподдельная искренность и глубина, бесконечное использование таланта. Когда мы общались, то у меня не было ощущения, что перед нами больной человек", – цитирует "СтарХит" Османова.

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста будет кремировано. Прах захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в родной для исполнителя Красноярск.

Автор: Алёна Нестерова30 ноября 2017, 21:06
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