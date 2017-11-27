Покойный Хворостовский "собрал аншлаг" в Москве

На прощание с Дмитрием Хворостовским пришли сотни людей. "Дима опять собрал аншлаг", – отметил певец Лев Лещенко.

Сотни людей с букетами выстроились за ограждениями вдоль Театра сатиры. В 11:00 в Москве началось прощание с всемирно известным оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Гроб поставили посреди сцены в Концертном зале имени Чайковского в окружении венков.

На траурную церемонию пришли Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Валентина Матвиенко, Ольга Голодец, Владимир Урин, Владимир Спиваков, Валерий Меладзе и многие другие. "Дима опять собрал аншлаг, простите за сравнение, и это совершенно не каждому дано. Мы всем сердцем переживаем эту утрату. Но голос его долго еще будет звучать в наших душах, ну и, конечно, в записях..." – цитирует Льва Лещенко "Московский комсомолец".

Для композитора Игоря Крутого смерть певца стала личной трагедией. Они много лет дружили, работали, участвовали в мероприятиях. И на панихиду в Концертный зал имени Чайковского Крутой пришел одним из первых.

"Американские онкологи, к которым обратился Дима, сказали, что он проживет 18 месяцев, – рассказал Dni.Ru Крутой. – А он прожил на год больше. Когда я предложил ему показаться хорошему врачу во Франции, Дима отмахнулся: "Да нет, Игорь, я хочу остаться рядом с женой и детьми". Наверное, он чувствовал, что уходит, поэтому положился на волю Бога. Мне посчастливилось выходить с Хворостовским на одну сцену, работать с ним в одном проекте ("Дежавю" – синтез оперного вокала и популярной музыки. – Прим. ред.). И я не верю, что незаменимых не бывает. Дима был именно таким".

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста будет кремировано. Прах захоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправят в родной для исполнителя Красноярск.