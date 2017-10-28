Зачем Водонаева отрезала себе грудь

Звезда шоу "Дом-2" Алена Водонаева еще в конце 2016 года решилась на радикальную операцию – она уменьшила грудь с пятого до третьего размера. Врач объяснил, почему ей понадобилось хирургическое вмешательство.

Водонаева долго искала хорошую клинику. Ей даже пришлось отправиться в США. В итоге она выбрала российского профессора Сергея Блохин.

Пластический хирург рассказал, что операция – вынужденный шаг. "Природа наградила Алену совершенными формами, однако желание уменьшить грудь в данном случае являлось не прихотью, а серьезным медицинским показанием", – заявил он.

"Молочные железы после беременности и лактации увеличиваются, ткани теряют эластичность, из-за чего большая грудь теряет форму и доставляет неудобства: постоянные ноющие боли в области центрального отдела позвоночника и поясницы", – добавил специалист. По его словам, серьезная нагрузка на позвоночник может привести к необратимым последствиям. Эксперт уточнил, что в данном случае хирургическое вмешательство является необходимым для сохранения здоровья пациентки, передает "Телепрограмма".

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Окт 18 2017 в 6:31 PDT

Блохин рассказал, что восстановление после подобной операции происходит в течение двух-трех недель. "Мы скорректировали Алене объем груди и улучшили ее форму", – заключил он.

Отметим, что многие звезды делали подобные операции. Например, успешная бизнесвумен Виктория Бэкхем тоже уменьшила себя грудь. Она избавилась от имплантов, которые были установлены еще в то время, когда девушка выступала в группе Spice Girls.