Брошенная жена Казаченко: Он превратил мою жизнь в ад!
Ольга, Вас не смущает, что Ваша частная жизнь стала достоянием общественности и все обсуждают возмжную связь со знаменитым певцом, ребенка от него?
Вадим Казаченко превратил мою жизнь в ад! И я очень рада, что имя этого лжеца гремит на всю страну. Было бы намного хуже, если бы я молчала и носила все в себе. Он заявил о фиктивности нашего брака, а у меня есть свидетели, подтверждающие, что свадьба у нас была. При этом лгуньей он меня называет только на ток-шоу, и никогда не пришел ко мне лично с упреками. А сейчас он меня топит за то, что я вынесла эту историю на всеобщее обсуждение, за то, что люди узнали, что за человек скрывается под личиной известного певца. Вадим постоянно мне говорит: "Ты виновата во всем, замолчи!" А я молчать не собираюсь!
Ваш сын подрастет и непременно узнает про скандал, связанный с его рождением. Что Вы скажите ему в свое оправдание?
А мне не нужно оправдываться, потому что я никому не лгу. Уверена, что моей ребенок все правильно поймет. Он очень хороший, смышленый мальчик. И я непременно расскажу сыну про все, что происходило в моей жизни, когда он находился в моем животе.
На алименты Вы можете рассчитывать?
Я уверена, что Вадим заявит нулевые доходы, чтобы ничего мне не платить. К тому же сейчас он подал иск на оспаривание своего отцовства. Пока мы не подавали на алименты, но непременно сделаем это.
Какая бы сумма алиментов Вас удовлетворила?
Когда мы с адвокатом Катей Гордон начинали заниматься этим вопросом, то указали сумму, в разы меньшую, чем могли. Но после каждого нового судебного слушания, на которые Казаченко и его представители не являлись, мы увеличивали размер своих требований. К тому же все твердили, что наш брак фиктивный и я ни на что могу претендовать. Но я доказала, что брак настоящий.
Подождите, а как Вадим Казаченко женился на другой женщине, если состоял в браке с Вами?
Сейчас мои адвокаты заняты отменой того брака с Ириной Аманти. Она – всего лишь свидетель по нашему вопросу.
На этой неделе выяснилось, что у Казаченко есть еще дети. В студии Первого канала при помощи ДНК-теста выяснилось, что у певца растет внебрачная дочь-харьковчанка и внучка. Я слышал, что Вы помогли тем поискам. Зачем?
Я рада любым родственникам своего мужа, человека, которого я любила. И хотела бы дружить и общаться с детьми Вадима от разных браков.
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