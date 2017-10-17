Брошенная жена Казаченко: Он превратил мою жизнь в ад!

Вся страна следит за семейной драмой у певца. Браки фиктивные и настоящие, дети внебрачные и законные, суды и скандалы – все это затмило, кажется, творчество. Dni.Ru встретились с Ольгой Казаченко, которая настаивает на том, что родила от Казаченко. На презентации клипа Анны Калашнкивой Ольга эмоционально сообщила последние новости.

Ольга, Вас не смущает, что Ваша частная жизнь стала достоянием общественности и все обсуждают возмжную связь со знаменитым певцом, ребенка от него?

Вадим Казаченко превратил мою жизнь в ад! И я очень рада, что имя этого лжеца гремит на всю страну. Было бы намного хуже, если бы я молчала и носила все в себе. Он заявил о фиктивности нашего брака, а у меня есть свидетели, подтверждающие, что свадьба у нас была. При этом лгуньей он меня называет только на ток-шоу, и никогда не пришел ко мне лично с упреками. А сейчас он меня топит за то, что я вынесла эту историю на всеобщее обсуждение, за то, что люди узнали, что за человек скрывается под личиной известного певца. Вадим постоянно мне говорит: "Ты виновата во всем, замолчи!" А я молчать не собираюсь!

Ваш сын подрастет и непременно узнает про скандал, связанный с его рождением. Что Вы скажите ему в свое оправдание?

А мне не нужно оправдываться, потому что я никому не лгу. Уверена, что моей ребенок все правильно поймет. Он очень хороший, смышленый мальчик. И я непременно расскажу сыну про все, что происходило в моей жизни, когда он находился в моем животе.

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) Окт 10 2017 в 1:48 PDT

На алименты Вы можете рассчитывать?

Я уверена, что Вадим заявит нулевые доходы, чтобы ничего мне не платить. К тому же сейчас он подал иск на оспаривание своего отцовства. Пока мы не подавали на алименты, но непременно сделаем это.

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) Авг 14 2014 в 1:31 PDT

Какая бы сумма алиментов Вас удовлетворила?

Когда мы с адвокатом Катей Гордон начинали заниматься этим вопросом, то указали сумму, в разы меньшую, чем могли. Но после каждого нового судебного слушания, на которые Казаченко и его представители не являлись, мы увеличивали размер своих требований. К тому же все твердили, что наш брак фиктивный и я ни на что могу претендовать. Но я доказала, что брак настоящий.

Подождите, а как Вадим Казаченко женился на другой женщине, если состоял в браке с Вами?

Сейчас мои адвокаты заняты отменой того брака с Ириной Аманти. Она – всего лишь свидетель по нашему вопросу.

На этой неделе выяснилось, что у Казаченко есть еще дети. В студии Первого канала при помощи ДНК-теста выяснилось, что у певца растет внебрачная дочь-харьковчанка и внучка. Я слышал, что Вы помогли тем поискам. Зачем?

Я рада любым родственникам своего мужа, человека, которого я любила. И хотела бы дружить и общаться с детьми Вадима от разных браков.