Близкий друг Марьянова: Диму убили

Близкий друг Дмитрия Марьянова продюсер Альберт Могинов рассказал о последних днях знаменитого артиста. Мужчина уверен, что актера убили.

Он винит в произошедшем Ксению Бик – вдову погибшего. "Я тоже считаю, что криминальная составляющая присутствует. Я уверен, что Диму убили. А дальше пусть разбирается следствие. Не буду касаться его взаимоотношений с Ксенией. Но то, что Дима оказался в этой клинике, только на ее совести", – приводит слова руководителя Современного театра антрепризы Альберта Могинова Sobesednik.

По словам продюсера, друзья предлагали Марьянову и его жене несколько проверенных реабилитационных клиник с высококвалифицированным медицинским персоналом. Там звезде смогли бы оказать помощь. Могинов рассказал, что Марьянов звонил ему из центра "Феникс", в который его поместила жена.

"Он говорил нормальным голосом совершенно в здравом уме и трезвой памяти. Сказал, что его куда-то отвезли подлатать, а потом он съездит на гастроли в Сибирь и будет готовиться к нашей премьере", – заявил продюсер. Он добавил, что они с Марьяновым договорились поехать на рыбалку и охоту сразу после спектакля. К сожалению, планам друзей не суждено было сбыться.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Согласно официальной версии, он умер из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены. В ноге артиста стоял специальный кава-фильтр, который препятствовал попаданию тромбов к легочным артериям и сердцу. Спустя какое-то время фильтр забился, и под давлением крови, которая не могла пойти сквозь "засор", вена лопнула, спровоцировав обширное внутреннее кровотечение.