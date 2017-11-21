Молодая жена об опозоренном Джигарханяне: Никогда его не прощу

Виталина Цымбалюк-Романовская дала скандальное интервью. По ее словам, ее знаменитый муж никому не нужен.

Уже 27 ноября Виталина Цымбалюк-Романовская станет завидной невестой. У нее есть три квартиры в Москве стоимостью 100 миллионов рублей, банковские счета, роскошный "Мерседес"... И после развода с престарелым актером Арменом Джигарханяном пианистка-красавица снова сможет выйти замуж.

Но пока главное не это, а обида, которая у Виталины осталась на выставленного посмешищем на всю страну артиста. "Эта история позорная. В первую очередь – для самого Армена Борисовича. Заслуги, которые он всю жизнь имел в области культуры, его талант… Мне кажется, сейчас есть угроза, что об этом забудут и, не дай бог, будут помнить Армена Борисовича таким, какой он есть теперь, который делает то, что он делает, и говорит то, что говорит", – заявила Цымбалюк-Романовская.

"Я не прощу Армена Борисовича как мужчину и как супруга. По большому счету, он никому сейчас не нужен. Не рассматриваем его имя и статус, вот просто как человек, которому 82 года, который тяжело болен и которому никто, кроме меня и врачей, никогда не помогал. Ни у кого нет такого благотворительного желания носить его на руках и обеспечивать его быт", – цитирует пока еще жену Джигарханяна портал "Москва-Баку.ru".

Напомним, что актер без присмотра жены находится в ужасном положении. Она отдала народному артисту всю себя, любовь, заботу и молодость – кормила его с ложечки, шила специальную обувь у мастера в Баден-Бадене, водила под ручку... А мать Цымбалюк-Романовской варила вкусный клюквенный компот для Джигарханяна, который артист так любил.