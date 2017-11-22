У Джигарханяна отнялись ноги

Артист госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи боятся делать прогнозы.

Основатель Московского драматического театра Народный артист Советского Союза Армен Джигарханян экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом Dni.Ru сообщила Наталия Корнеева, пресс-секретарь театра. "У него на фоне диабета отказали ноги. В больницу его отвез режиссер Юрий Клепиков", – рассказала Корнеева. Врачи пока опасаются делать прогнозы.

На здоровье артиста, очевидно, серьезным образом сказался стресс последних недель и нарушение многолетнего режима. Актер переживал из-за того, что из-за разлада с молодой женой он стал героем скандальной хроники. Кроме того, по состоянию здоровья Армен Борисович должен был соблюдать строжайшую диету, врачи ему запретили многие блюда. Виталина Цымбалюк-Романовская готовила ему на пару и кормила из ложечки, а теща варила любимый клюквенный компот. Но, бросив жену, артист лишился всего этого – поселился в театре и часто элементарно голодал. Говорят, сотрудники его тайно подкармливали.

"Мой муж живет в театре в антисанитарных условиях, без удобств и надлежащего медицинского присмотра… Из-за тяжелой формы сахарного диабета, под воздействием стресса и скотских условий, в которых он вынужден теперь проживать, Армен Борисович, скорее всего, не в состоянии дать себе отчет в том, что с ним произошло, и нуждается в помощи и спасении", – ранее заявила Виталина Цымбалюк-Романовская.

В октябре Джигарханян десять дней провел в больнице, куда жену к нему не допускали. После выписки актера опеку над ним оформили его друг Артур Согомонян, поскольку артист нуждался в постоянном уходе. Хотя у артиста есть сестра и жена.

