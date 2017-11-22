Новый поворот в скандале с кражей у Джигарханяна

Нашли подозреваемого в финансовых махинациях в театре Армена Джигарханяна. На документах стоит подпись бухгалтера и самого легендарного актера.

Семейный скандал Армена Джигарханяна и его жены Виталины Цымбалюк-Романовской перерос в криминальный. Актер назвал жену вором, после чего оперативники пришли с обысками в театр. Проверка дала неожиданный результат.

"Театру из госбюджета было выделено 100 миллионов рублей на капремонт. Ремонт не был произведен, а 80 миллионов рублей растворились в офшорах. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье 159 "Мошенничество", – рассказали журналистам в правоохранительных органах.

Интересно, что под подозрением оказалась совсем не жена Джигарханяна. "Пока под подозрением – бухгалтер театра, ставившая свою подпись в финансовых документах, по которым был выявлен вывод денег. Виталина Цымбалюк подписи не ставила, но в некоторых финансовых документах есть подпись самого Армена Джигарханяна. Вероятно, он подмахивал что-то, не вникая в суть вопроса. Юридически на данном этапе Виталину Цымбалюк невозможно привлечь к уголовной ответственности", – цитирует источник сайт "Комсомольская правда".

А еще выяснилось, что квартиры Виталина оформляла на себя с согласия престарелого мужа. И тут обвинения в воровстве беспочвенны.

Между тем о состоянии Джигарханяна после разрыва с женой высказались бывшие работники театра. "Виталина уверяет, будто Армен Борисович неважно выглядит. Это неправда, я на днях была у него в театре. Он меня принял, хотя еще недавно попасть в театр я не могла: Виталина запретила меня пускать. Сегодняшний внешний вид и эмоциональный настрой Армена Борисовича меня порадовал. Как раз при Виталине последнее время, как мне казалось, Армен Борисович начал сдавать. А сейчас речь связная, он абсолютно трезво мыслит. Острый ум, быстрые реакции. Ему намного лучше. Правильно ли лечила его Виталина?" – задалась вопросом бывшая актриса театра Дана Назарова.

Актриса и режиссер Ника Аббасова высказалась о супруге мэтра так: "Армен Борисович был в полной власти Виталины! Он подписывал бумаги, которые она ему давала. Безоговорочно ей доверял. Я вне штата работала в этом театре. Первый раз увидела Виталину у нас лет семь назад. Тогда и поверить не могла, что она станет хозяйкой в театре. Да, всегда при нем. Отвозит, привозит, подносит чай. Обычный помощник режиссера. Позже увидела, что она стала серым кардиналом, а потом и вовсе почувствовала себя полновластной хозяйкой. Она внешне выглядит ангелочком, а оказалась осьминогом, запустившим щупальца везде и всюду. Она потихоньку добивалась ухода тех артистов, кто не боялся высказывать свое мнение. В итоге возле нее остались только те, кто боялся слово поперек сказать. И тогда она с ними начала ставить свои непрофессиональные музыкальные спектакли..."