Джигарханян сильно изменился после разрыва с молодой женой

Как уверяют близкие, Армен Джигарханян "прямо расцвел" после разрыва с молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Друзья артиста уверены, что супруга давала ему "загадочные пилюли".

После скандального разрыва с Виталиной Цымбалюк-Романовской Армен Джигарханян расцвел прямо на глазах. И месяца не прошло, а перемены налицо, приводит слова его знакомых "Московский комсомолец". Пожилой актер, который в последнее время путано говорил и порой даже не узнавал близких ему людей, теперь буквально потрясает своими умозаключениями, отмечает издание.

В связи с этим его друзья собираются проверить, какие лекарства давала ему Цымбалюк-Романовская, поскольку близкие уверены, что положительные изменения связаны с окончанием действия загадочных пилюль. Кстати, первой заявила о странном поведении Джигарханяна его экс-супруга Татьяна Власова. Женщина хотела поговорить с ним, но он ее якобы не узнал.

"Мы с Арменом прожили более 40 лет, я подошла к нему и поздоровалась, он мне ответил, и я поняла, что меня не узнали, хотя и смотрели в упор", – отметила в интервью Власова. Однако тогда мало кто обратил внимание на слова Власовой, поскольку Цымбалюк-Романовская выступала на разных ток-шоу и рассказывала о том, как она заботилась о Джигарханяне.

Виталина утверждала, что спасла престарелого супруга от инсульта, который с ним случился более двух лет назад. По ее словам, благодаря ей он встал на ноги. "Сейчас без меня он очень постарел и сдал. Только я знаю, что ему можно есть, а что нельзя. Я готова принять его назад, потому что искренне люблю", – сказала в недавнем интервью молодая супруга легендарного артиста.

Однако близкие уверены, что лекарства, которые давала Армену Виталина, очень подозрительны. "Если бы тогда Джигарханяна не госпитализировали, неизвестно, что бы с ним было. Никто не знает, какие именно таблетки и какой чай давала Армену Борисовичу Виталина. Лекарства всегда были завернуты в салфетку. Теперь пришло время проверить, какие препараты принимал актер, и нет ли там криминала", – заявили журналистам близкие актера.