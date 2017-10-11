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Народ утешает взорвавшуюся от ужасной новости жену Хворостовского

Дмитрий Хворостовсикй с женой. Фото: facebook.com/fhvorostovsky
В ночь на 11 октября в некоторых российских СМИ появилось сообщение о смерти Дмитрия Хворостовского, однако вскоре супруга артиста Флоранс с гневом опровергла эту информацию. Теперь народ утешает взорвавшуюся от ужасной новости жену певца и возносит молитвы Богу.
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Едва Флоранс Хворостовская на своей страничке в социальной сети Facebook написала опровержение смерти ее мужа, всемирно известного оперного баритона Дмитрия Хворостовского (причем сделала это, не выбирая выражений: "С моим мужем все в порядке, он сейчас счастливо спит рядом со мной!! Пошли на х... люди, которые пишут такие вещи!!!"), как многочисленные поклонники облегченно выдохнули.

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Фанаты оставили множество ободряющих сообщений для расстроенной Флоранс. И первой оказалась коллега Дмитрия, оперная дива Хибла Герзмава. "ГОСПОДИ БОЖЕ, ФЛОША!!!!!! СЛАВА БОГУ!!!!" – написала артистка.

Прочие комментарии оказались не менее эмоциональными (причем на разных языках). "Слава богу!!! Я плачу как сумасшедшая! спасибо вам огромное!!!", "Будь неладны те люди, которые придумывают такую чушь и распространяют ее! Крепкого здоровья Дмитрию!✊🏻", "Флоша дорогая, Слава Богу! Целуй его от нас!", "УРРРРРРРРАААА", "Держу за вас пальцы!", "Повесить ту сволочь кто это сварганил!!!! Флошечка!!!! Наплюй!!! Главное – он жив! 🙏🙏🙏🙏🙏", "Рада это слышать. Храни вас бог!", "У меня чуть третий инфаркт не случился", "Флошенька!!!! Спасибо тебе, что сразу успокоила!!!! Просто трясет от такой подлости! Здоровья Диме!!!!", "Меня чуть удар не хватил! Разве можно так легко манипулировать чувствами людей? Помолимся о здоровьи Дмитрия и его прекрасной супруги Флоранс! 🙏🙏🙏 " – высказались поклонники.

Напомним, глубокой ночью одно авторитетное российское СМИ сообщило о том, будто Дмитрий Хворостовский скончался в Америке. Поклонники, убитые этим сообщением, сделали массу перепостов, соболезнования выразила даже член Совета Федерации Елена Мизулина на своей страничке в Twitter.

Прекратите панику! Дима ЖИВ!!! Don't be panic! Dmitry is alive !!!

Публикация от Ildar Abdrazakov (@ildarabdrazakov)

Однако вскоре опровергли эту информацию супруга артиста Флоранс, его друг, оперный певец Ильдар Абдразаков. Более того, на страничке в Facebook самого Дмитрия Хворостовского появилась такая запись: "Вопреки нескольким ошибочным сообщениям в российских СМИ, Дмитрий жив и отдыхает дома. Он с нетерпением ждет визита своих родителей в Лондон в эти выходные и праздника своего рождения". Напомним, 16 октября Хворостовский отмечает круглую дату – ему исполнится 55 лет.

Автор: Наталья Аряева11 октября 2017, 08:32
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