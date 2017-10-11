Хворостовского "похоронил" злой человек

Известие о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского породило жуткий скандал. Журналистка, написавшая первой о якобы кончине артиста, призналась, что сослалась на сообщение некого "злого человека".

Информацию о смерти Дмитрия Хворостовского сообщила "Комсомольская правда" глубокой ночью. Вскоре опровержение дала кипящая от возмущения супруга артиста Флоранс. Далее подключились коллеги Хворостовского Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков. Однако лавину перепостов, которая немедленно началась в Сети после сообщения "Комсомолки", оказалось сложно остановить. А когда убитые горем поклонники выяснили, что их кумир жив, а сообщение СМИ оказалось неправдой, разразился жуткий скандал.

Теперь в редакции готовятся к серьезным разбирательствам. А автор статьи Елена Бодуэн уже оправдалась на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. Женщина повинилась перед близкими Хворостовского и его многочисленными поклонниками, признавшись, что ей очень стыдно.

"Только моя вина. Злой человек опубликовал в Сети, мне подтвердили инсайдеры, а я, как журналист, написала, первый раз в жизни не проверив. Дай Бог, пусть живет долго и счастливо и нашими молитвами", – написала Бодуэн.

Елена объяснила, почему решилась на публичное покаяние. "Конечно, мне непросто это все писать – можно было бы спрятаться за кого угодно и что угодно – ну и забылось бы, конечно. Но надо понимать, что в наш век мы просто не имеем права быть такими неосмотрительными и расстраивать такое количество людей непроверенной информацией. Как мне больно что я сделала больно многим людям, которые этого не заслужили", – написала Елена.

Интересно, что одними из первых на пост Бодуэн отреагировали звезды отечественного шоу-бизнеса. Ведущая Лера Кудрявцева написала Елене: "Ленка проверяйте информацию , прошу 🙏🏽Последнее время все разленились , прочитают в сетях х... и быстро строчат . Я ща как друг в тебя тоже кидаю камешек , но прощаю . И твоим братьям по перу рекомендую проверять . Ну а здесь , как говорится , когда хоронят раньше , то будет жить долго . Дай Бог 🙏🏽"

А певец Сергей Лазарев заявил, что это происшествие – "урок для всех". "Так много фейка появилось в нашей жизни, что скоро захлебнемся в фэйковых новостях... ты тоже поддалась, и принимаешь удар теперь на себя... конечно это ошибка.. и ты как профессионал это понимаешь, но и как честный и добрый человек ты это признала и написала открыто! Но самое главное, конечно же, чтобы семья Дмитрия , и Он сам, поняли и не держали зла..." – рассудил Лазарев. Кстати, на это Елена ему ответила, что супруга Хворостовского с ней уже связалась.