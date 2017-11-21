Стали известны предсмертные слова Марьянова

Руководитель и волонтер реабилитационного центра "Феникс", где лечился актер Дмитрий Марьянов, рассказали о последних часах жизни артиста. Женщин проверили на полиграфе.

Новая информация об обстоятельствах смерти звезды была обнародована на программе "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым. Марина Лебедева, которая бесплатно работала в "Фениксе" рассказала, что именно ей Дмитрий Марьянов пожаловался на боли в ногах и спине. Девушка винит себя в гибели артиста– она приняла роковое решение везти умирающего в больницу на машине.

По словам Лебедевой, она отменила вызов скорой – якобы, было непонятно, сколько придется ждать экипаж. После этого она, с помощью других сотрудников центра, погрузила актера в машину и помчалась в больницу. По ее воспоминаниям, артист умер в дороге. Когда инспекторы ДПС остановили автомобиль, они попытались нащупать пульс у Марьянова, однако сердце уже остановилось.

Лебедева рассказала, что незадолго до смерти у артиста выступила испарина, он тяжело дышал, хрипел и стонал. Актер не мог самостоятельно передвигаться, поэтому до автомобиля его несли на стуле, так как в центре не было носилок. Уже в машине, за несколько минут до смерти, Марьянов сказал ей: "Я умираю".

Руководительница Марины Лебедевой, глава "Феникса" Оксана Богданова призналась, что она не чувствует себя виновной в трагедии. "Я приехала уже после того, как Дмитрий умер", – заявила она. Богданова рассказала, что взяла актера в роковую для него клинику только по личной просьбе супруги Марьянова. Якобы, директор не принимала в "Феникс" людей, которые не наблюдались у врачей.

Богданова вспомнила, что Лебедева позвонила ей в самом начале кризиса. Оксана находилась в замешательстве. "Передо мной стояла дилемма. Сообщить ли жене Ксении", – поделилась руководитель центра. После звонка супруге Марьянова, она приняла решение вызвать артисту скорую, о чем и сообщила своей подчиненной.