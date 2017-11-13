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Рыдающую вдову Марьянова цинично добили возле дома

Дмитрий Марьянов. Кадр youtube.com
Ксения Бик не выдержала травли. Она рыдает от постоянных нападок.
прочитано 22040 раз

На похоронах актера Дмитрия Марьянова многие его близкие друзья демонстративно не замечали Ксению Бик. И даже на поминках отказались сидеть рядом с вдовой артиста. Мол, это она отправила мужа в клинику, где лечат алкоголиков. Более того, по словам одного из друзей, "у Димки в семье были проблемы, и он собирался подавать на развод". Впрочем, сегодня справедливость этих укоров уже не проверить.

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На самой Ксении нет лица. Она говорит, что со дня похорон мужа ее цинично добивают и травят посторонние люди. "Я живу словно в аду, – заплакала Бик. – Димки нет. Меня атаковали журналисты. Сутки напролет получаю звонки и эсэмэс с незнакомых номеров. Требуют прийти на какие-то ток-шоу, угрожают: "Если не придете, вам конец…" Я уже заблокировала эти номера. Но теперь какие-то люди с камерами приехали ко мне, дежурят возле дома".

"Я не публичный человек и совсем не знаю, как себя вести в такой ситуации, – продолжает рыдать Ксения. – Уже пригрозила, что вызову полицию. Возможно, мне придется куда-то уехать, спрятаться. Не от следователей (с ними Ксения также общалась, по факту гибели актера завели уголовное дело, идет расследование. – Прим. ред.), а именно от телевидения. Меня буквально изводят… Дочь все время плачет. Понимаю, что должна держаться ради нее".

Стоит заметить, что бывшая возлюбленная Марьянова фигуристка Ирина Лобачева тоже пережила подобную травлю. "Журналисты дежурили возле моего подъезда, пытались нас с Димкой подкараулить. Это была прямо пародия на детектив: Марьянов с невозмутимым видом заходит в подъезд, а за деревом притаился папарацци и щелкает. Нас с Димкой это очень веселило. Ведь мы в принципе ни от кого не скрывались, никого не обманывали", – цитирует Лобачеву журнал "Откровения звезд". 

Автор: Иван Губкин13 ноября 2017, 15:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Дмитрий Марьянов

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