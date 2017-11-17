Сын Джигарханяна накинулся на Цымбалюк-Романовскую

Сын известного артиста Армена Джигарханяна пообщался с журналистами. Он раскритиковал жену звезды.

Степан Джигарханян заявил, что девушка "попутала берега". "Немного она рамсы попутала, как говорили в 90-х годах. Не поняла баланс, с кем вот это можно, с кем нельзя. Потому что есть вещи святые", – приводит его слова телеканал НТВ. Что сын актера подразумевает под "святым", неизвестно.

Из высказывания младшего Джигарханяна становится понятно, что он считает Виталину Цымбалюк-Романовскую виновной в выведении средств из театра. "Если ты такая умная, такая хитрая, добилась всего, рассекаешь на мерседесе, имеешь квартиру здесь, квартиру там – ну ради бога. Но посягать на святое!" - возмущается Степан Арменович.

Как сообщает телеканал НТВ, сын знаменитого актера долго скрывался от журналистов, а сейчас живет в Латинской Америке. Полную версию программы "Новые русские сенсации" с законным наследником Джигарханяна журналисты покажут в воскресенье.

Напомним, ранее Dni.Ru писали о Степане Джигарханяне. Он – сын бывшей жены Армена Борисовича, Татьяны Власовой, от первого брака. В 1967 году, когда влюбленные поженились, знаменитый артист решил усыновить Степана. После переезда в Москву игравшему в "Ленкоме" Армену Борисовичу выделили квартиру на Малой Грузинской улице, где и поселилась молодая семья.

Сын Джигарханяна окончил МГУ, однако так и не решил, чем хочет заниматься. Несколько раз пробовал себя на актерском поприще, но понял, что это ему не подходит. Его увлекла красивая жизнь, он начал играть в карты. Через какое-то время переехал в Америку. После жизни в США перебрался в Эквадор, оттуда – в Колумбию, Гондурас и Панаму.

В этот момент отношения между Арменом Джигарханяном и сыном испортились. Артист перестал упоминать имя Степана. Если все же приходилось говорить о нем, называл его "один мой родственник".