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Садальский набросился на Пугачеву после венчания

Станислав Садальский. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Знаменитый артист Стас Садальский прокомментировал скандальное венчание Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Звездный сплетник набросился с критикой на возлюбленных.
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Садальский разместил фотографию с венчания на своей странице в социальной сети Instagram. Артист выразил недовольство по поводу того, как громкого пара заявила об этом событии.

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"Есть же таинство венчания, или все на продажу? Не успели свечки сгореть, уже красуются в Инстаграмм", – негодует артист. Он добавил, что появление ролика с венчания в социальной сети его очень расстроило.

"Ее что, Бог лишил разума, второй раз венчаться?" – вопрошает актер. Он отметил, что ему просто больше нечего добавить по этому поводу.

"А может это – любовь, вы верите?" – обратился Садальский к подписчикам. Пользователи сети оставили сотни комментариев, и многие из них поддержали волну критики.

"У звезд свои причуды" – пишет один из комментаторов. "Дааа, мир давно с ума сошел", – уверен другой. "Это просто моразм, он никого не жалует, возраст берет свое", – считает третий.

Напомним, что 18 ноября Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Для церемонии Примадонна выбрала нежно-розовое платье и фату в тон наряду.

Как писали Dni.Ru, Галкин надел классический костюм. На венчании присутствовали друзья пары, а также дети Примадонны и юмориста.

Автор: Евгений Мышко19 ноября 2017, 11:02
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Как проходило второе венчание Пугачевой

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