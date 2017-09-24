Подруга объяснила внезапную смерть Веры Глаголевой

Вера Глаголева умерла в Баден-Бадене от онкологического заболевания 16 августа. 24 сентября – 40 дней с момента ее смерти. Подруга актрисы продюсер Наталья Иванова рассказала, почему это известие стало неожиданным для всех.

О тяжелой болезни Веры Глаголевой мало говорили прежде всего потому, что так хотела сама актриса. "По ней нельзя было сказать, что она так серьезно больна. Любые разговоры на эту тему пресекала. Это было табу даже для самых близких", – цитирует сайт "Комсомольская правда" Наталью Иванову.

Уход актрисы стал полной неожиданностью даже для тех, кто знал о ее болезни. "Когда она поехала в Германию на очередной курс лечения, не было никаких плохих предчувствий. Она отправилась к своему врачу, у которого давно лечилась. Мы с ней разговаривали по телефону накануне. Все было нормально...", – призналась Наталья Иванова.

В разговоре с подругой за день до смерти Вера Глаголева обсуждала работу и собиралась в командировку в Казахстан, чтобы закончить фильм. Внезапность ухода актрисы породила множество самых разных слухов. Некоторые даже начали обвинять немецких врачей в некомпетентности, однако Наталья Иванова эту точку зрения не разделяет. По ее мнению, все дело в характере самой болезни.

Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) Авг 26 2017 в 3:47 PDT

"Вообще онкология страшна тем, что совершенно непредсказуема", – заметила она. В качестве примера она привела трагическую судьбу брата Веры Глаголевой Бориса, который также умер от рака. "В январе прошлого года приезжал в Москву на съемки передачи, посвященной Вериному юбилею. Боря на этой передаче – цветущий, жизнерадостный, совершенно здоровый мужчина. А через год его не стало", – вспомнила продюсер.

Смерть Веры Глаголевой стала тяжким ударом для всех ее близких. "Вера и дома была стержнем этой большой семьи. И среди подруг была центром компании, мы ее называли звеньевой – она нас собирала, сплачивала", – рассказала Наталья Иванова.

Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) Авг 22 2017 в 9:54 PDT

Ее человеческие качества показывают и отношения с бывшим мужем Родионом Нахапетовым, который ушел из семьи, полюбив другую женщину. "Вера никогда не настраивала дочерей против отца. Он их любит, очень привязан к внукам", – рассказала она.